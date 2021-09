Roma, 22 settembre 2021 - Torino-Lazio sarà uno dei match del giovedì del turno infrasettimanale. Allo Stadio Olimpico Grande Torino andrà in scena una sfida tra due squadre che vivono momenti opposti: i ragazzi di Juric in forte ascesa nelle ultime due gare dopo un avvio difficile, quelli di Sarri reduci da tre partite consecutive tra Serie A ed Europa League senza successo.

Le probabili formazioni

Il Torino non ha ancora recuperato Belotti che sarà sostituito ancora una volta da Sanabria in attacco. Alle sue spalle Brekalo assieme a Linetty, con Lukic arretrato nella linea dei centrocampisti al fianco di Mandragora. Ansaldi partirà dal primo minuto sulla fascia sinistra mentre dall'altro lato ci sarà Singo. Confermata la linea a tre difensiva con Djidji, Bremer e Ricardo Rodriguez.

TORINO (3-4-2-1): V. Milinkovic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Ansaldi; Linetty, Brekalo; Sanabria

La Lazio deve fare i conti con l'assenza last minute di Zaccagni: l'ex Verona ha riportato un problema muscolare e non potrà giocare un match dove era in lotta per una maglia da titolare. Spazio quindi al solito tridente co Felipe Anderson e Pedro a supporto di Immobile. Marusic è favorito su Lazzari per il ruolo di terzino destro, mentre a centrocampo potrebbe esserci Cataldi dal 1' dopo il gol del pari segnato contro il Cagliari.

LAZIO (4-3-3): Reina; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; S. Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Immobile, F. Anderson.

Orari tv

La partita comincerà alle ore 18.30: sarà disponibile su Dazn i tutti i dispositivi che supportano l'app, e anche su Sky Sport sul canale 251 e in streaming su Sky Go e NOW Tv.

Formazioni

Infortunio per Zaccagni