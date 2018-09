Roma, 29 settembre 2018 - La Lazio per decollare definitivamente in zona Champions, la Roma per uscire dal tunnel dopo il ‘brodino’ col Frosinone. E’ un derby che pesa quello che si giocherà oggi alle 15 nell'anticipo della settima giornata di serie A con Di Francesco propenso a schierare di nuovo il 4-2-3-1 - unico modulo che pare adatto a Pastore - con la probabile novità del ritorno di Florenzi in zona offensiva (Under in panchina) e Santon terzino. I biancocelesti arrivano con il vento in poppa frutto delle cinque vittorie di fila, ma vanno alla ricerca di un successo di prestigio, dopo i ko nelle prime due giornate con Juventus e Napoli, per volare definitivamente in orbita con lo 'scalpo' di una grande. I giallorossi invece, dopo aver risalito la china grazie il poker sul Frosinone, vogliono confermare di essere usciti dal tunnel di risultati negativi e pessimismo intorno alla squadra. E la sfida contro la Lazio rappresenta l'occasione migliore per mettersi definitivamente alle spalle tutte le critiche di questo inizio stagione. A centrocampo, confermata la coppia cerniera De Rossi-Nzonzi. La Lazio, rispetto alla vittoria di Udine ne cambia cinque e torna alla formazione tipo: dentro Milinkovic, Immobile, Leiva, Marusic e probabilmente Radu, recuperato dall’infortunio a tempo di record.

Roma-Lazio, segui la diretta

Le formazioni ufficiali

ROMA: Olsen, Santon. Manolas, Fazio, Kolarov; De Rossi, Nzonzi, Florenzi, Pastore, El Shaarawy; Dzeko. All: Di Francesco. A disposizione: Mirante, Fuzato, Juan Jesus, Karsdorp, Lu. Pellegrini, Coric, Cristante, Zaniolo, Lo. Pellegrini, Under, Kluivert, Schick.

LAZIO: Strakosha, Caceres, Acerbi, Luiz Felipe, Marusic, Parolo, Leiva, Milinkovic Savic, Lulic, Luis Alberto, Immobile. All: S.Inzaghi. A disposizione: Proto, Bastos, Wallace, Basta, Patric, Murgia, Cataldi, Durmisi, Badelj, Berisha. Correa, Caicedo.

Arbitro: Rocchi di Firenze.