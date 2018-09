Milano, 29 settembre 2018 - Terzo anticipo di oggi della settima giornata di Serie A è Inter-Cagliari, ore 20,30. A San Siro inizia una settimana intensa che vedrà l'Inter affrontare anche il il Psv in Champions il 3 ottobre, in trasferta, per chiudersi domenica 7 alle 20.30 a Ferrara nella tana della Spal. "Settimana verità? Sì, si può chiamare così", ha detto ieri in conferenza Luciano Spalletti. "E' una settimana che ci può rimettere in carreggiata con le prime della classifica. Dopo l'inizio di campionato vediamo se riusciamo ad avvicinarci a quelle che erano già scappate. Stiamo crescendo, se siamo bravi ora possiamo davvero andare a vedere quale sarà il nostro massimo potenziale, che secondo me è alto".

Formazione rivoluzionata nella gara contro il Cagliari. Saranno sei i cambi nell'undici titolare rispetto alla sfida di martedì con la Fiorentina. Esordio dal 1' di Lautaro Martinez, che prenderà il posto di Mauro Icardi al centro dell'attacco. Confermato Nainggolan, sulle fasce giocheranno Candreva e Politano. Sorprese anche a centrocampocon Borja Valero e Gagliardini, sostituti di Brozovic e Vecino. In difesa, tornano titolari Miranda e Dalbert, con D'Ambrosio e De Vrij.

Il tecnico degli ospiti, Rolando Maran, avrebbe voluto più tempo e altre condizioni per preparare il match in casa dell'Inter, ma ha comunque fiducia nei suoi ragazzi. "Chiaramente un allenatore vorrebbe avere tutta la settimana a disposizione, ma questo vale anche per i nostri avversari. Non dobbiamo farne un problema ma soltanto valutare mentalmente tutti gli aspetti e cercare di tirare fuori il massimo, anche con poche ore di allenamento".

Mancheranno Ceppitelli, Lykogiannis e Rafael. Sau e Farias si giocheranno come al solito un posto accanto a Pavoletti. Ma sarà un ballottaggio per reparto.

Inter-Cagliari, diretta vistuale dalle 20,30

Serie A, risultati e classifica

Dove seguirla in tv: la sfida sarà visibile in esclusiva su Dazn.

Formazioni ufficiali

INTER: Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Miranda, Dalbert; Gagliardini, Borja Valero; Politano, Nainggolan, Candreva; Lautaro. A disp.: Padelli, Vecino, Icardi, Keita, Ranocchia, Joao Mario, Asamoah, Skriniar, Perisic, Brozovic. All.: Luciano Spalletti.

CAGLIARI: Cragno; Srna, Klavan, Andreolli, Bradaric; Faragò, Dessena, Barella; Ionita; Sau, Pavoletti. A disp.: Rafael, Daga, Aresti, Pajac, Cigarini, Cerri, Joao Pedro, Farias, Pisacane, Padoin, Castro, Romagna. All.: Rolando Maran.



IL PUNTO di Giulio Mola

Tre successi di fila in otto giorni (più o meno con simili modalità, in extremis) e la seconda partita del girone di Champions (mercoledì in casa dell’Psv) all’orizzonte. In mezzo, col fiatone e cercando di non perdere la concentrazione, l’insidioso ostacolo Cagliari del talentuoso Barella a San Siro, per continuare la corsa in campionato e riprendersi un posto fra le prime quattro. La faticosa vittoria contro la Fiorentina è stata archiviata non senza polemiche, provenienti tutte dall’esterno. "Firenze è la mia città e voglio rimanere in buoni rapporti con la Fiorentina – dice Luciano Spalletti –, però è netto il fallo di mano, in campo se ne sono accorti tutti. La palla cambia totalmente direzione. Poi se è volontario o no, non me ne frega niente". Chiuso un capitolo ecco che si apre la lunga settimana della verità. Lo ammette lo stesso allenatore: "Si può chiamare anche così. Ci può rimettere in in corsa con le prime della classifica. Ora invece, se dovessimo far bene, siamo nelle condizioni di rivedere chi è scappato". Insomma, vero che fra pochi giorni si torna in Europa ma adesso è fondamentale rimettersi in gioco in campionato. L’allenatore sa bene che in situazioni come queste, in cui si gioca ogni tre giorni, è necessario dosare le energie, "ma non voglio sentire parlare di turnover. Devo solo gestire un gruppo, qui ci vogliono venti giocatori al massimo della condizione". E allora spazio a Dalbert sulla fascia e Gagliardini in mediana (entrambi non sono nella lista Champions), ma pure al recuperato Miranda in difesa e a Keita in avanti. E possibile staffetta Icardi-Martinez. "Lautaro è un giocatore importante: ha passato un lungo periodo senza allenarsi, ora bisogna vedere che problemi gli dà il minutaggio". Una sfida dal sapore speciale sarà anche per Radja Nainngolan che ritrova la squadra che l’ha consacrato: "Credo che meriti solo un 6 rispetto alle sue potenzialità". Chiosa finale su Francesco Totti, che nella sua autobiografia non ha risparmiato pesanti accuse all’ex allenatore: "Il libro lo leggerò, con calma, e se ne potrà riparlare. Ora giochiamo ogni tre giorni e non ho molto spazio da dedicare ad altre cose".