Torino, 29 settembre 2018 - Tutto pronto per il fischio d'inizio alle 18 di Juve-Napoli, secondo anticipo della settima giornata di campionato di serie A. Così dopo il derby Roma-Lazio, si respira già aria di scudetto all'Allianz Stadium di Torino.

Le probabili formazioni:

Juventus (4-3-3): Szcesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Can, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Cristiano Ronaldo, Mandzukic. All Allegri

Napoli (4-4-2): Ospina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Hamsik, Zielinski; Insigne, Mertens. All. Ancelotti

Arbitro: Banti di Livorno

QUI JUVENTUS di Paolo Grilli - La vigilia è stata un trionfo di buone maniere, di attestati di reciproca stima, di ripetuti e inevitabili "questa sfida non deciderà nulla". Segno che Juve e Napoli, in realtà, ripongono nel match odierno all’Allianz Stadium aspettative altissime. Da una parte c’è il dream team di Allegri che può già dare uno scossone quasi fatale al campionato, dall’altra una squadra cui manca un’inezia per issarsi a regina scalzando la dominatrice degli ultimi sette anni: un quid soprattutto mentale che Ancelotti, con la calma dei forti, dà tutta l’impressione di poter fornire.

Nessuna sorpresa tra i bianconeri che torneranno al 4-3-3 dopo la divagazione di mercoledì col Bologna. E a fare notizia potrebbe essere tutt’al più l’utilizzo di Bernardeschi nel tridente, a scapito di un Dybala appena tornato al gol. Ma ‘Berna’ ha sin qui dimostrato di essere il più in forma, e i minuti finali che gli sono stati concessi mercoledì sanno tanto di riscaldamento emotivo in vista del grande duello di questo pomeriggio.

"Qualche scelta dolorosa la devo sempre fare", ha voluto ribadire Allegri. Poi, davanti, sono imprescindibili Ronaldo e Mandzukic per una Juve che potrebbe volare a +6 sui partenopei.

Max è tornato su CR7: "Anche con il Bologna ha fatto una grande partita, ha giocato per la squadra come la squadra gioca per lui. Nei passaggi e negli smarcamenti bisogna migliorare nel trovarlo, ma questo fa parte della conoscenza del gruppo. Siamo in un buon momento – ha detto il tecnico bianconero – e sarà una bella partita, anche se il risultato conterà più per loro che per noi".

E poi, un ultimo buffetto ad Ancelotti: "Il Napoli non ha cambiato i giocatori ma l’allenatore, ha preso il più vincente. Ancelotti ha vinto molto, io molto meno. Guardavo il suo palmares, a un certo punto ho smesso perché ha vinto talmente tanto... Che si fermasse un attimino...".

QUI NAPOLI di Paolo Franci - Il mondo di Carlo Ancelotti è tagliato sulla serena consapevolezza. Il che non vuol dire che sotto a quella calma apparente non arda il fuoco dell’ambizione. D’altra parte, non si vincono a caso trofei a piogga con cinque Champions in tasca tra calcio giocato e condotto dalla panchina. E a uno così, mai dire se firmerebbe per il pari, perchè vi risponderà alzando il famoso sopracciglione e sparando ad alzo zero: "Non ho mai firmato per un pari anche se poi è capitato di prendere qualche scoppola assurda... Io voglio il Napoli delle ultime due partite, poi vedremo". Tradotto, se giochiamo come è capitato negli ultimi 180 minuti, beh, si può fare eccome, allo Stadium. E giocarsela alla grande e magari vincere, sarebbe un vero e proprio razzo per la convinzione futura. Ancelotti non ha dubbi: "E’ un banco di prova importante per trovare conferme". E si torna alle ultime due gare: "Possiamo ripeterci contro una grandissima squadra ed essere competitivi fino in fondo in tutte le competizioni". E altro che scaramanzia, Carlo è venuto per togliere la polvere dalla bacheca dei trofei e non ha paura a fissare traguardi: "In questa stagione vogliamo portare a casa qualcosa, le condizioni per riuscirci ci sono e la rosa è di grande qualità". Elogia Insigne: "Era già un grandissimo e in una posizione diversa ci sta dando dei vantaggi", poi parole al miele per CR7: "Per lui nutro un’infinita riconoscenza, al di là dei gol che ha fatto con me al Real e di quello che abbiamo vinto insieme ma per le qualità umane che ha dimostrato». Sulla trasformazione tattica e la capacità di passare dal 4-3-3 al 4-4-2, con Insigne-Mertens o Insigne-Milik là davanti, Ancelotti fa spallucce: "Se può sorprendere Max? Lui sa benissimo cosa abbiamo cambiato e come giochiamo, nel calcio ormai non ci sono più segreti...".