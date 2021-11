Roma, 28 novembre 2021 – Preoccupa la Regione Lazio il primo caso di variante Omicron passato due volte per Fiumicino. Scatta il tracciamento dei contatti. Verranno sottoposti a tampone i 133 passeggeri del volo partito dal Sudafrica e atterrato a Fiumicino lo scorso 11 novembre su cui viaggiava l'italiano contagiato dalla variante Omicron. “La procedura prevede che il ministero della salute debba fornirci i nominativi dei passeggeri attraverso le carte di imbarco. Non appena disponibili noi siamo operativi”, spiega l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato che già ieri sera sabato 29 novembre aveva annunciato una stretta della regione sui voli arrivati a Fiumicino dalle zone rosse.

Monitorati i passeggeri della aree a rischio: anche quelli provenienti con voli con scali

Monitoraggio dei passeggeri che arrivano all'aeroporto Fiumicino da aree a rischio dopo il caso del primo contagiato dalla variante Omicron registrato in Italia. Nel caso di passeggeri che arrivano da aree a rischio,

si apprende da fonti della sicurezza aeroportuale, "le compagnie aree sono tenute a consegnare le liste dei passeggeri e questi vengono prelevati direttamente sottobordo, per essere poi sottoposti ai controlli sanitari di rito".

Covid, variante Sudafricana: primo caso in Italia identificato in Campania

Variante isolata a Milano, è allarme. Ecco perché Omicron fa paura

Il viaggio da Fiumicino a Caserta

Il primo caso in Italia di variante " Omicron" in Italia - reso noto ieri dall'Istituto Superiore di Sanità - è quello di un cittadino campano di 40 anni, manager di un'azienda internazionale, originario di Caserta e di rientro dal Monzambico, in Sudafrica. Lo scorso 11 novembre, è atterrato all'aeroporto di Roma Fiumicino. Vaccinato con doppia dose e in attesa della terza, al momento della partenza era negativo al Covid. Rientrato in Italia, è tornato a casa per trascorrere qualche giorno a Caserta, dove vive con moglie, figli e i suoceri. Il 15 novembre è partito in aereo - come ricostruisce il quotidiano Repubblica - dallo scalo di Napoli Capodichino con destinazione Milano.

Tracciamento dei contatti in Campania e in Lombardia

E' il 16 novembre quanto riparte da Milano diretto a Fiumicino dove avrebbe dovuto imbarcarsi per tornare in Africa, ma viene informato della sua positività e torna a Caserta. Le analisi indicheranno che anche i suoi familiari sono positivi. Le analisi di laboratorio dell'ospedale Sacco di Milano sequenziano la nuova variante. Da qui, l'avvio dell'attività di contact tracing sia in Campania sia in Lombardia, per il tracciamento dei contatti.