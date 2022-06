"Draghi ha chiesto a Grillo di rimuovere Conte". Il leader del M5s: "Sconcertato"

Roma, 29 giugno 2022 - "Grillo mi ha raccontato che Mario Draghi gli ha chiesto di rimuovere Giuseppe Conte dal M5s, perché inadeguato". Parte da questa frase del sociologo Domenico De Masi in un'intervista al Fatto Quotidiano la fibrillazione interna al Movimento 5 Stelle e di riflesso anche nel governo Draghi. De Masi, coordinatore scientifico della scuola di formazione del M5S, avrebbe avuto un incontro con il garante del Movimento, un faccia a faccia nel quale si sarebbe parlato della situazione dei 5 Stelle alla luce della scissione generata dall'addio di Luigi Di Maio. "Grillo mi ha spiegato che il premier gli manda messaggi sulle cose da fare, sui provvedimenti da approvare, insomma sul rapporto da tenere con il governo".

Grillo avrebbe anche confessato che Draghi finora gli avrebbe dato "tutto quello che gli ho chiesto sul piano politico quando quando siamo al governo", queste le parole del garante dei 5 Stelle riportate da De Masi. "Io e il premier ci capiamo siamo due nonni". Secondo De Masi, il rapporto di Grillo con Conte sarebbe invece "conflittuale, per come lo decodifico io. Penso che Beppe abbia paura di perdere il Movimento, il suo figlio politico. Teme che Conte gli tolga potere, ma il presidente del M5s non è un furbastro, è un brav'uomo. Se fossi in lui, ora me ne andrei. Non può venire una persona da Genova e decidere al posto tuo, dopo che ti sei caricato il peso del Movimento. Non puoi delegittimarlo così: è poco dignitoso".

Dopo l'annuncio di una lunga telefonata avvenuta in mattinata, sono arrivate le reazioni di Conte e Grillo. Grillo, prima degli incontri del Senato, ha parlato ai giornalisti di "storielle vostre" per coprire la verità. Conte invece ha tirato in ballo il premier Draghi: "Trovo sinceramente grave che un premier tecnico che ha avuto da noi investitura, si intrometta nella vita di forze politiche che lo sostengono per altro", ha detto Conte.

Sulla richiesta di Draghi a Grillo di una sua rimossione da capo del M5S, Conte si è detto "sconcertato. Il nostro atteggiamento, che ho sempre definito leale, costruttivo, corretto nei confronti del governo, non cambia neppure di fronte a episodi che reputo così gravi. Perché il nostro obiettivo non è sostenere Draghi, il nostro obiettivo è sostenere e tutelare gli interessi degli italiani. E' chiaro ed è sotto gli occhi di tutti che io personalmente e il Movimento siamo sotto attacco perché alcune posizioni non rientrano in quello che è il pensiero diffuso, il pensiero dominante. Si conferma che le ultime iniziative, tra cui la costituzione di un nuovo gruppo, rispondono a logiche e manovre di Palazzo".