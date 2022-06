Elezioni Genova 2022: risultati in diretta. Bucci oltre il 55%, lo spoglio

Genova, 13 giugno 2022 - Le elezioni comunali 2022 a Genova sono state segnate da un astensionismo record, così come in tutta la Liguria: nel capoluogo l'affluenza si attesta al 44,14%. Il sindaco uscente del centrodestra, Marco Bucci, potrebbe ottenere la riconferma già al primo turno: le ultime proiezioni del consorzio Opinio Italia per la Rai, su una copertura del 12%, confermano i risultati degli exit poll che hanno dato la vittoria al sindaco uscente: Bucci è accreditato di un 54,4% di consensi mentre l'esponente del centrosinistra, Ariel Dello Strologo, si fermerebbe al 38,7%.

Le proiezioni Tecnè per Mediaset su una copertura del 36%, invece, dà un vantaggio leggermente più ampio a Bucci (54,5%) rispetto al candidato del centrosinistra Ariel Dello Strologo (35,5%).

Secondo la seconda proiezione Swg per La7 (copertura del campione 10% con errore statistico +/- 1,39%) Bucci è al 54,20%. La coalizione in suo sostegno è al 54,10%: Vince Genova al 13,90%, FdI al 10,10%, Lega all'8,7%, Liguria al Centro-Toti all'8,20%, Genova domani al 6,60%, Fi 4,10%, altri centrodestra al 2,50%.

Exit poll

Il sindaco uscente, Marco Bucci, sembra viaggiare spedito verso la riconferma al primo turno. Secondo gli exit poll, infatti, il primo cittadino, che è sostenuto da un'ampia coalizione di centrodestra e che ha incassato anche l'appoggio di Italia Viva, potrebbe ottenere tra il 51% e il 55% delle preferenze, mentre il candidato della coalizione progressista guidata da Pd e M5s, l'avvocato Ariel Dello Strologo, potrebbe attestarsi tra il 36% e il 40%. Seguono, con un distacco notevole, Mattia Crucioli con il 2-4% e Antonella Marras con il 1-3%. Tuttavia, quella di Bucci rischia di rivelarsi una vittoria un po' amara, segnata da un astensionismo record.

Affluenza

Nei 20 Comuni chiamati al voto in Liguria, si è recato alle urne solo 45,96% degli aventi diritto, contro il 50,7% di cinque anni fa e il 54,72% della media italiana. Peggio fa solo il Molise con il 45,63% nei 18 Comuni al voto. Il capoluogo ha la terza affluenza più bassa tra i comuni liguri: a Genova, città più grande ma non più popolosa d'Italia al voto ieri, è andato ai seggi solo il 44,14% degli aventi diritto, un calo inesorabile dal 48,39% del 2017 che trascina inevitabilmente indietro tutta la media regionale. Il calo è ancora più netto rispetto alle regionali di settembre 2020, quando votò il 53,67% dei genovesi. A livello assoluto, ieri sono andati a votare per le comunali solo 211.986 genovesi, contro i 237.679 di cinque anni fa: 25.693 in meno, calo decisamente maggiore rispetto alla platea elettorale diminuita di poco più di 10.000 unità.