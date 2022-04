Manifestazioni 25 aprile, tensioni da Roma a Milano: contestati Letta e Brigata ebraica

Roma, 25 aprile 2022 - Un 25 aprile di tensioni e divisioni in Italia, forse come non mai. Polemiche a Roma a margine del corteo per la Festa della Liberazione. Spuntano cartelli anti Nato e contro Putin, il presidente Anpi De Sanctis: "Sono inopportuni". Mattarella ha deposto una corona di alloro all'Altare della Patria sulla tomba del Milite Ignoto. Poi si è recato ad Acerra per la cerimonia ufficiale sul 25 aprile: "Quando ho saputo dell'invasione dell'Ucraina ho pensato a Bella ciao", ha detto. Liliana Segre da Marzabotto: "Il 25 aprile parla al presente, resistere è necessario". E a Milano contestazioni al segretario Pd Enrico Letta: "Servo della Nato", hanno urlato alcuni manifestanti che partecipavano al corteo per la Festa della Liberazione. Tra Porta Venezia e via San Damiano nel mirino è finita pure la Brigata ebraica. "Fuori l'Italia dalla Nato" hanno urlato a più riprese ai lati del corteo tra la folla e poi all'incrocio con la Circonvallazione. Sempre lo stesso gruppo - dopo le urla contro Letta - ha contestato anche il Pd definito "partito guerrafondai" favorevole alle spese militari.

Il corteo del 25 aprile organizzato dall'Anpi è stato aperto dalle bandiere di Anpi, Cgil, Fiom, Rifondazione comunista, Verdi, Sinistra Italiana, ma anche Emergency e studenti. Il corteo ha mosso i primi passi da Largo Bompiani a Roma e terminerà a Piazzale dei Partigiani. Quasi duemila persone stanno sfilando in corteo in questa giornata dove il pensiero inevitabilmente corre alla guerra in corso in Ucraina. A tale proposito sono molti i cartelli che richiamano la Russia e Putin. Come quello di Rifondazione Comunista che recita "Basta guerre. Contro Putin e contro la Nato". In un altro striscione è rappresentata la morte con la falce e un mantello con la bandiera americana.

"Non condivido queste bandiere, sono inopportune, ce ne occuperemo. Siamo grati agli Alleati ed alle migliaia di giovani statunitensi morti per la Liberazione dell'Italia", commenta il presidente di Anpi Roma e Lazio, Fabrizio De Sanctis.

In occasione del 77esimo anniversario della Liberazione il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha reso omaggio al Milite Ignoto all'altare della Patria. Alla cerimonia hanno partecipato la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, il vice-presidente della Camera, Ettore Rosato, il presidente della Corte Costituzionale Giuliano Amato. Presenti anche il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri e il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. Il capo dello Stato ha deposto una corona d'alloro e poi osservato un minuto di raccoglimento.

"Onorando i tanti martiri di Acerra, desidero ricordare tutti i combattenti, tutte le vittime delle rappresaglie e gli uomini e le donne coraggiose che - in ogni parte d'Italia - perdettero la vita per opporsi alla barbarie scatenata dalla furia nazifascista. La storia della nostra libertà è stata scritta da loro, la nostra Costituzione democratica è nata dal loro sacrificio", ha detto Mattarella parlando ad Acerra.

Sempre da Acerra, Mattarella ha detto di aver pensato alle parole di "Bella ciao" nelle prime ore del 24 febbraio, dopo aver ricevuto la notizia dell'invasione russa in Ucraina. "Come tutti, quel giorno, ho avvertito un pesante senso di allarme, di tristezza, di indignazione - ha detto il Capo dello Stato -. A questi sentimenti si è subito affiancato il pensiero agli ucraini svegliati dalle bombe", ha aggiunto. "E, pensando a loro, mi sono venute in mente queste parole: 'Questa mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasor'. Sappiamo tutti da dove sono tratte queste parole. Sono le prime di Bella ciao".

"Il 25 aprile è il giorno della gratitudine verso chi ha lottato per la pace e per la libertà dell'Italia dalla dittatura del nazifascismo. La generosità, il coraggio, il patriottismo dei partigiani e di tutta la Resistenza sono valori vivi, forti, attuali. Oggi celebriamo la memoria della lotta e degli ideali della Resistenza su cui la nostra pace è stata costruita. A tutti gli italiani, buona festa della Liberazione", ha detto il premier Draghi.

Da Monte Sole (Marzabotto) interviene anche Liliana Segre, senatrice a vita. "La festa del 25 aprile come sempre parla anche al nostro presente, che parla di guerra, dove una potenza aggredisce e sanguinosamente distrugge un paese sovrano nel cuore dell'Europa", dice. "Ma un presente segnato ancora anche dalla pandemia, con i suoi costi umani e sociali. Il 25 aprile ci ricorda che resistere è necessario, è un dovere. Ieri come oggi. Ovunque la giustizia, la dignità, la vita stessa vengono calpestate, umiliate, distrutte".