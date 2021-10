Roma, 18 ottobre 2021 - Cinque milioni di italiani tra domenica 17 ottobre e lunedì 18 sono stati chiamati alle urne per decidere il ballottaggio delle elezioni amministrative 2021. I Comuni capoluogo che andranno al voto sono dieci: Roma, Torino, Trieste, Varese, Savona, Latina, Benevento, Caserta, Isernia e Cosenza. In totale saranno 65 i comuni chiamati a scegliere tra i due candidati che al primo turno hanno ottenuto più voti.

Exit poll e proiezioni

I sondaggi istantanei, che verranno pubblicati lunedì alle 15 non appena verranno chiuse le urne, non saranno effettuati per tutti i comuni al voto. L’attenzione degli analisti, per quanto riguarda gli exit poll, sarà concentrata su Roma, Torino e Trieste. Le prime proiezioni arriveranno verso le 16, mentre le seconde tra le 16,30 e le 17.

Dove seguire lo spoglio in tv

Tutte le maggiori reti nazionali organizzeranno una diretta. Rai 1 partirà alle 14,50. Poi passerà la palla a Rai 2 alle 17,30. Lo speciale Tg La 7, a cura di Enrico Mentana, partirà alle 13,30. Anche SkyTg24 e Rai News seguiranno in diretta i ballottaggi.

I risultati definitivi

L’orario di conclusione dello spoglio varierà per ogni singolo comune. Non essendoci più le preferenze da registrare, le operazioni saranno in ogni caso molto più veloci rispetto al primo turno. I risultati definitivi di Roma, Torino e Trieste (le città con più abitanti) dovrebbero arrivare prima delle 19.

