Tokyo, 2 agosto 2021 - Una bella Italia nei gironi eliminatori della pallavolo maschile alle Olimpiadi di Tokyo. Un mix di giovani sorprese, su tutti lo schiacciatore trentino Alessandro Michieletto, e di punti fermi come la banda Osmany Juantorena, ha portato l’Italvolley al secondo posto del girone. Ma adesso si fa sul serio e il recupero degli acciaccati Simone Giannelli e Ivan Zaytsev è un’ottima notizia. Da domani si entra nella fase ad eliminazione diretta dove le magnifiche otto squadre rimaste lotteranno per una medaglia. Sulla strada dell’Italia il primo ostacolo è l’Argentina. Partono favoriti gli azzurri, ma attenzione alla squadra sudamericana che, con molte conoscenze del campionato italiano come il centrale Sebastiàn Solé e il palleggiatore Luciano De Cecco, ha eliminato gli Usa nella prima fase. "L'Argentina - ha sottolineato il ct azzurro Gianlorenzo Blengini - è un avversario assolutamente da non sottovalutare".

Olimpiadi live: beach volley uomini vola ai quarti

Date e orari

L’appuntamento per i quarti di finale Italia-Argentina è martedì 3 agosto alle ore 10 italiane, le 17 a Tokyo. Le semifinali sono invece previste il 5 e la finale per la medaglia d'oro il 7 agosto alle 14.15. La finalina per il terzo posto si disputerà sempre il 7 agosto, ma alle 6.30 del mattino.

Tokyo: i risultati del 2 agosto

Dove seguire la partite in tv

I quarti di finale saranno visibili in chiaro su Rai 2 e sui canali a pagamento di Discovery+ ed Eurosport (canale disponibile su DAZN), in streaming su Eurosport Player.

Il tabellone

Il sorteggio svolto ieri sera all'Ariake Arena ha decretato che sarà l'Argentina, la terza classificata nella pool B, l'avversaria dell'Italia nei quarti di finale del torneo olimpico di volley maschile. Le altre sei squadre qualificate ai quarti di finale sono Polonia, l’unica formazione capace di battere gli azzurri nel girone, i padroni di casa del Giappone e il Canada per la pool A, mentre la squadra russa ROC, il Brasile e la Francia per la pool B. Gli altri accoppiamenti per i quarti di finale sono: Giappone-Brasile, Roc-Canada e Polonia-Francia. Semifinale tutta europea in caso di passaggio del turno: gli azzurri infatti incroceranno la vincente dello scontro tra la squadra polacca e i transalpini.