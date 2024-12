La medicina del futuro raccontata alla GenZ

Raccontare ai giovani il futuro della medicina e l’impatto delle nuove tecnologie sulla salute e il benessere collettivo. Offrendo gli strumenti per comprendere come la ricerca e l’innovazione, a cominciare dall’Intelligenza artificiale (Ia), possano contribuire a migliorare la prevenzione, la diagnosi, il trattamento, la gestione delle malattie. Con questo obiettivo ambizioso prende il via la quinta edizione di Fattore J, un progetto di Johnson & Johnson - prima healthcare company a livello globale - e Fondazione mondo digitale Ets, con la collaborazione scientifica dell’Istituto nazionale dei tumori di Milano. Un’iniziativa che negli scorsi anni ha già formato 30mila giovani, raggiungendo oltre 300mila studenti e lavorando con circa 200 scuole superiori.

Ieri la presentazione dell’iniziativa, all’interno dell’Istituto nazionale dei tumori di Milano, polo di eccellenza per la ricerca oncologica e partner scientifico del progetto. In questa edizione, Fattore J si arricchisce di incontri formativi nei principali centri ospedalieri e nei policlinici universitari di Lombardia, Lazio, Emilia Romagna e Campania. I dipendenti di Johnson & Johnson guideranno poi gli studenti nella sede di Milano e nel sito produttivo di Latina, per un viaggio alla scoperta del percorso del farmaco, dalla ricerca alla produzione. E infine, quest’edizione prevede, per la seconda volta, un contest creativo - denominato “Health Bot” - per soluzioni robotiche di IA applicata alla sanità: gli studenti delle superiori saranno chiamati a presentare i loro progetti di fronte a una giuria di esperti, in occasione della Rome Cup 2025.

Insomma, una serie di attività didattiche ed esperienziali con cui Fattore J mira a creare un vero e proprio ecosistema informativo. All’interno del quale le nuove generazioni diventeranno più consapevoli circa l’importanza della prevenzione e di un accesso equo alle cure, e verranno coinvolte nel dibattito sui progressi della medicina: "Vogliamo ispirare i giovani a diventare i protagonisti di questo cambiamento - dichiara Mario Sturion, amministratore delegato di Johnson & Johnson Innovative Medicine Italia - trasmettendo loro la passione per la scienza e la consapevolezza che la tecnologia può migliorare concretamente la vita delle persone".

a cura di Thomas Fox