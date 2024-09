’Domenica’ dei Bandabardò. Un brano impegnato ma ironico

Il tuo lavoro? Più non c’è. La tua pensione? Chissà dov’è. Soldi in banca, posto fisso e sanità non ci son più, che ci vuoi fa? Chi scende in piazza? Il turno c’è. Chi poi si incazza. Chi sa dov’è? I compagni, l’aria buona, L’Unità non ci son più, che ci vuoi fa? Si son mangiate tutte cose, tricche tracche e bombolette, morra, briscola e tressette, portaborse e marionette. Il banco vince non c’è più niente. E a noi non resta che cantar: Tanto domani è domenica e si va al mare. Tutti in fila in autostrada, chi se ne frega se la banca, se la banca non va più. Tanto domani è domenica e si va al mare, con la fretta di arrivare, chi se ne frega se la banca, se la banca non va più.

Con oltre trent’anni di attività, la Bandabardò è sicuramente una delle live band più vitali in Italia. Dopo 11 album in studio, due dal vivo e una raccolta, la banda ricomincia questo 2024 con ’Domenica’, un singolo realizzato con l’ex frontman dei Modena City Ramblers Cisco e gli Extraliscio che narra con amara ironia di un’Italia che, nonostante le difficoltà economiche e sociali che la pervadono, tira comunque a campare allegramente. Il brano, che nel video e ai cori vede la collaborazione del Collettivo di fabbrica ex Gkn di Campi Bisenzio (la fabbrica divenuta un simbolo e un modello della lotta per i diritti dei lavoratori) è davvero travolgente e racconta con grande autoironia come siano finiti gli ideali e soprattutto come il lavoro sia addirittura diventato un privilegio.