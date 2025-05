Valigie, chiavi, zaini: non perderai più nulla con questi smart tracker. Tre a soli 15€

Uno smart air tracker è un dispositivo compatto e versatile che può aiutarti a ritrovare facilmente chiavi, portafogli o altri oggetti personali. Questo particolare modello, del marchio YiDiatnSy, è disponibile su Amazon a soli 15,99 euro, grazie a uno sconto del 20% rispetto al prezzo originale: nella confezione troverai ben tre tag!

Non perderai più nulla grazie alla rete Apple “Dov’è”

Questi tracker tag si integrano perfettamente con l'ecosistema Apple, utilizzando l'app "Dov'è" per il tracciamento e la gestione degli oggetti. Le sue dimensioni ridotte e il peso contenuto (60 grammi) lo rendono pratico da utilizzare, sia che venga agganciato a un portachiavi, inserito in una borsa o utilizzato per monitorare altri oggetti essenziali. Il tracker sfrutta la rete crittografata di Apple per garantire la sicurezza dei dati di localizzazione, assicurando che le informazioni rimangano sempre private e protette.

Tra le caratteristiche principali, il raggio operativo Bluetooth di 60 metri permette di individuare rapidamente gli oggetti nelle vicinanze. Se il dispositivo si trova oltre questa distanza, l'applicazione segnala l'ultima posizione nota sulla mappa. Inoltre, l'altoparlante integrato emette un segnale acustico potente, con un volume compreso tra 80 e 100 dB, per facilitare ulteriormente il ritrovamento.

Una funzione particolarmente utile è il "Promemoria per Oggetti Dimenticati", che invia notifiche istantanee sullo smartphone quando il tracker si disconnette dal Bluetooth del tuo iPhone. Per i casi di smarrimento, la “Modalità Smarrito” consente di condividere i propri contatti con altri utenti Apple, favorendo il recupero degli oggetti attraverso la collaborazione della rete.

Il dispositivo è progettato esclusivamente per l'uso con iOS, il che lo rende una scelta ideale per gli utenti Apple. La batteria sostituibile garantisce una lunga durata e riduce l'impatto ambientale rispetto a soluzioni usa e getta. La possibilità di condividere il tracker con i membri della famiglia lo rende adatto anche per monitorare oggetti condivisi o per tenere traccia di animali domestici.

Questo tracker tag sa distinguersi per le sue funzionalità e per il suo prezzo competitivo: ecco perché è una scelta popolare per chi cerca un dispositivo affidabile e facile da usare. Approfitta dell’offerta Amazon e acquistane tre a soli 15,99 euro, grazie al 20% di sconto.

