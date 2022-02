Sanremo, 4 febbraio 2022 - Dieci a Mahmood e Blanco e Gianni Morandi, 8 per Cesare Cremonini e 7 per Drusilla Foer. Voti bassissimi per Rkomi e Tananai. Ecco le pagelle della terza serata del Festival di Sanremo 2022.

Sanremo 2022, terza serata: Drusilla da urlo. Cremonini-show, monologo Saviano

Irama 8

Ma guarda, ieri sera hanno fatto salire sul palco anche Robinson Crusoe. Ah no, quello era Irama.

Aka 7even 7

Voto generoso anche in considerazione della triste infanzia e adolescenza del nostro artista, perennemente costretto a indossare i capi dismessi dal fratello più grande. In cerca di finanziatori, come nome ha scelto la prima parte del suo codice fiscale.

Drusilla Foer 7

Si muove con eleganza sconosciuta da queste parti. Da uomo si traveste da donna che si traveste da uomo (Zorro). Speriamo si fermi qui se no mi viene il mal di testa.

Michele Bravi 8

Un voto meritato per l'innata modestia di questo artista: si è presentato sul palco indossando i guanti con cui aveva appena finito di lavare i piatti.

Rkomi 4

Spiace doverlo dire, ma il giovane artista dovrebbe essere squalificato:il suo brano 'Insuperabile' è pubblicità occulta a favore di una nota marca di tonno.

Mahmood e Blanco 10

Onore a chi ha avuto il coraggio di cantare la prima canzone al mondo in Dothraki, la lingua del Trono di Spade. Come dite? Era italiano? Scusate.

Gianni Morandi 10

Sanremo 2022, l’emozione di Gianni Morandi: "L’ora di smettere? Mai"

Dopo aver sentito il suo brano ''Apri tutte le porte'' è stato contattato dalla produzione di Netflix per la prossima serie di 'Lupin'.

Cesare Cremonini 8

Dovendo far fronte all'improvviso malore del suo costumista, Cremonini ha escogitato una brillante soluzione: ha indossato il giubbotto stradale catarifrangente. D'altronde molto utile se uno va in giro sulla Vespa Special.

Tananai 3

Canta 'Metti via quella pistola'. Purtroppo hanno seguito il suo consiglio.