Il mondo oltre le sbarre. "Di questi tempi ci sentiamo un po’ tutti i carcerati, con una gran voglia di aprire porte e finestre, di far entrare il sole, così abbiamo girato in carcere" racconta Gianni Morandi a proposito del video di Apri tutte le porte in sodalizio con Jovanotti e “Mr. Sex Bomb” Mousse T. "Si dice sempre che la pandemia passerà, ma quel momento non è ancora arrivato. Così ci siamo figurati carcerati che evadono e finalmente trovano il sole".

Gianni Morandi: "Mi piace rischiare, la gara una scossa straordinaria"

La prima sera s’è emozionato.

"Appena scesa la scala, ho visto 60 anni di musica che mi passavano davanti agli occhi. È stata una scossa straordinaria e sono contento di esserci".

E Jovanotti?

"Ci sentiamo tutti i giorni, ci diamo consigli. Mi ha detto che sto andando forte".

Poi si ricomincia coi concerti.

"L’8 riprendo i miei concerti al Duse di Bologna. Quello è il momento magico in cui si condivide veramente la voglia di stare assieme, di fare musica assieme, di cantare assieme, di prendere l’emozione del pubblico e ridargliela indietro. Ho fatto quasi 3500 concerti in giro per il mondo e non voglio smettere. Molti colleghi si sono ritirati, io non ne sarei capace".

Un album?

"Al momento, no. Si è tornati agli anni ’60, si va di canzone in canzone. Chi ascolta ormai un album tutto intero? Meglio continuare coi singoli. Magari all’orizzonte ce n’è un altro con Jovanotti".

Cosa rifarebbe e cosa no?

" Rifarei il tour con Lucio (Dalla, ndr), quello con Baglioni, l’esperienza di Sanremo con Ruggeri e Tozzi e tutte quelle con altri".

Una porta da aprire?

"Guardando in alto, direi: un tour con Barbra Streisand".