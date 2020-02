Sanremo, 7 febbraio 2020 - Sanremo 2020 taglia il traguardo della quarta serata. Stasera, da scaletta, si comincia con la lettura della classifica combinata delle prime serate che darà un'indicazione molto importante sull'esito finale del festival. Quindi si passa alle semifinali delle Nuove Proposte, Tecla contro Marco Sentieri, Gassman contro Fasma. A questo punto arriva Fiorello e parte la gara dei giovani. Quindi, verso le 21,40, il verdetto finale con proclamazione del vincitore.

Concorso dei Big. Si inizia con Paolo Jannacci. Intervallo con Tiziano Ferro che canta un medley ("L'ultima notte al mondo", "Ti scatterò una foto", "L'amore è una cosa semplice"). Si riparte con Rancore e Giordana Angi. Superospite straniero Dua Lipa ("Dont' start now").

Di nuovo la gara: Francesco Gabbani, Raphael Gualazzi, Pinguini Tattici Nucleari, Anastasio, Elodie.

Poi nuova esibizione di Tiziano Ferro ("Portami a ballare"), quindi via con Riki.

Arriva Tony Renis che duetta con Fiorello.

Gara: Diodato, Irene Grandi. Altro ospite: Ghali con un medley.

Riapre il concorso con Achille Lauro e Piero Pelù. Ospiti: Coez con Gianna Nannini.

Gara: Tosca, Michele Zarrillo, Junior Cally, Le Vibrazioni, Alberto Urso, Levante, Bugo e Morgan, Rita Pavone, Nigiotti, Elettra Lamborghini, Marco Masini e qui la gara si ferma.

Le conduttrici della serata che affiancano Amadeus sono Antonella Clerici e Francesca Sofia Novello, fidanzata di Valentino Rossi.

La scaletta dei cantanti big

Janacci

Rancore

Giordana Angi

Francesco Gabbani

Raphael Gualazzi

Anastasio

I Pinguini Tattici Nucleari

Elodie

Riki

Diodato

Irene Grandi

Achille Lauro

Piero Pelù

Tosca

Michele Zarrillo

Junior Cally

Le Vibrazioni

Alberto Urso

Levante

Bugo e Morgan

Rita Pavone

Enrico Nigiotti

Elettra Lamborghini

Marco Masini.

Gli orari

Si comincia come al solito alle 20.30 con 'Prima Festival'. Poi alle 20.40 parte la kermesse. Quanto durerà? Difficile prevederlo. Da palinsesto il Tg1 che segue il festival è in programma alle 1.15 di sabato 8 febbraio. Ma finora Sanremo è stato decisamente straripante. Ieri ben 5 ore di diretta, che si è chiusa alle 2 di notte. A seguire su RaiPlay andrà in onda 'L'AltroFestival', divertente post-sho condotto da Nicola Favino con Myss Keta.