Sanremo, 7 febbraio 2020 - Tra le protagoniste di Sanremo 2020 c'è anche Francesca Sofia Novello. La modella 25enne, compagna di Valentino Rossi, è tra le dieci donne che affiancano Amadeus sul palco del Festival della canzone italiana, in programma dal 4 all'8 febbraio con diretta su Rai 1.



Nata ad Arese, in provincia di Milano, il 14 ottobre 1994, Francesca Sofia Novello, è un'affermata top model di intimo, nonché un'influencer di successo sui social, dove vanta attualmente 279mila follower sul proprio profilo Instagram. Diplomatasi al Liceo scientifico, si è affacciata al mondo della moda intorno ai 16 anni con i primi shooting fotografici, che l'hanno successivamente portata a 'specializzarsi' soprattutto nei capi di lingerie, grazie a un fisico statuario (178 cm di altezza) distribuito su misure praticamente perfette: 90-62-90. Volto ricercatissimo, ha già collaborato con una lunga lista di brand di fama internazionale.

La co-conduzione del Festival di Sanremo 2020 spalanca alla Novello le porte del prime time televisivo su scala nazionale, nonostante non si tratti di un debutto assoluto sul piccolo schermo. Nel 2014 era infatti apparsa nel programma di Piero Chiambretti intitolato 'Chiambretti Supermarket', andato in onda su Italia 1 in seconda serata.



Ad alimentare la popolarità di Francesca Sofia Novello ha contribuito anche la storia d'amore con il 'Dottore' Valentino Rossi, conosciuto mentre lei faceva la grid girl per la Moto 3. La scintilla tra i due è scoccata sul circuito di Monza nel 2016, quando vestiva i panni di 'ombrellina' per il Leonard Racing Team; negli anni il loro rapporto si è consolidato e ora sono indubbiamente una delle coppie più in vista dello showbiz.

La carriera e la notorietà non hanno tuttavia distolto l'interesse di Francesca per gli studi accademici: è infatti iscritta alla facoltà di Giurisprudenza e le mancano due esami per conseguire la laurea.



Come noto, durante la marcia di avvicinamento al Festival la modella è stata suo malgrado al centro di una grossa polemica, scatenata delle parole di Amadeus in conferenza stampa, accusate da più parti di sessismo. Il presentatore si è successivamente scusato spiegando di essere stato frainteso, tesi condivisa dalla stessa Novello, che ha poi articolato il suo pensiero in questa bella intervista.



Stando al copione Francesca Sofia Novello salirà sul palco dell'Ariston nelle ultime due serate di Sanremo 2020: venerdì 7 febbraio e sabato 8 febbraio, giorno della finalissima e della consegna dei premi.