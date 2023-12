Elodie contro Gino Paoli: “Ci sono artisti che nella vita di tutti i giorni sono delle m...”

Roma, 15 dicembre 2023 – “Lo spettacolo è tutto apparenza. Oggi peggio di ieri. Ieri avevamo Mina e la Vanoni. Oggi emergono le cantanti che mostrano il culo”. Parole infuocate che escono dalla bocca del grande Gino Paoli, intervistato dal Corriere della Sera.

Parole che non passano inosservate, tanto che Elodie – sentitasi forse chiamata in causa –risponde duramente.

"Ci sono artisti che hanno scritto capolavori, ma nella vita di tutti i giorni sono delle M..., è così.

Ci sono artisti che hanno scritto capolavori, ma nella vita di tutti i giorni sono delle Merde, è così. Io preferisco essere una bella persona ❤️ — Elodie (@Elodiedipa) December 15, 2023

Io preferisco essere una bella persona”, scrive su X la cantante che ha appena concluso con grandissimo successo il suo primo tour, caratterizzato da outfit molto sexy e succinti.

Nessun esplicito riferimento a Paoli, ma gli utenti social hanno subito fatto due più due.

In tanti si sono schierati dalla parte della cantante, scrivendo: “Bocca della verità”, “Ti ammiro”. Qualcuno ha anche puntato il dito contro Paoli. “Il cielo in una stanza l’ha scritta perché andava a prostitute in un bordello non credo che sia nella posizione morale di parlare di culi da fuori”, ha detto un utente.

Ma tanti altri utenti hanno preso le distanze da Elodie, già molto criticata nel corso dei concerti recenti per gli abiti osé. “Se ti sei sentita offesa significa che Paoli ha detto la verità. Tu ad ogni modo sarai sempre una spanna indietro rispetto a Mina, Michael Jackson e altri immensi artisti, vai a suonare ai matrimoni e nelle cene aziendali quella è la tua platea”, è il commento sprezzante di un utente. O ancora: “Basta spogliarsi sul palco e canta seriamente dai”.