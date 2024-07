Chi è Ana Garcés, Jana ne ‘La Promessa’

In onda da più di un anno su Canale 5, “La promessa” è una soap opera spagnola trasmessa per sostituire nei cuori dei telespettatori “Il segreto” che ha fatto compagnia, per anni, al pubblico del pomeriggio. Attualmente in onda – anche nel periodo estivo – ha fatto da traino a “Pomeriggio 5” nei mesi scorsi. Tra i protagonisti anche Ana Garcés, l’interprete di Jana. Conosciamo meglio l’attrice.

La carriera e la vita privata di Ana Garcés

Ana Garcés è un'attrice e modella spagnola nata il 9 maggio 2000 a Valladolid, nella comunità di Castilla y León (Spagna). Nota per aver interpretato il ruolo della protagonista Mariana "Jana" Expósito nella telenovela La Promessa, nel 2018 ha seguito un corso di recitazione presso l'Accademia delle Arti dello Spettacolo di Bratislava. Successivamente si è laureata nella facoltà di arte drammatica per poi trasferirsi a Madrid per seguire il suo sogno di diventare una nota attrice. Ha iniziato a collaborare e recitare in diversi spettacoli (compresi musical), spaziando anche in cortometraggi e vincendo dei premi per le sue convincenti interpretazioni. Mentre si trovava a Madrid, per mantenersi, ha lavorato anche come commessa in un negozio di abbigliamento per nove mesi. Si è poi licenziata dopo aver superato diversi casting per ottenere il ruolo di Mariana "Jana" Expósito nella soap opera “La promessa”. Il personaggio le ha permesso di ottenere fama e successo anche oltre i confini spagnoli e nel 2023 ha vinto anche il prestigioso Premio Águila de Oro come Miglior attrice. Il personaggio di Jana ha affascinato il pubblico della soap per le diverse sfumature narrate. Di carattere determinato e coraggiosa, ha ottenuto un lavoro al palazzo della Promessa, abitazione dei marchesi di Lujàn dopo aver salvato il loro figlio Manuel da un incidente aereo. Per ricompensarla è stata accolta ottenendo il riconoscimento all’interno della tenuta. In realtà, però, Jana ha un piano ben preciso che nessuno può minimamente immaginare. Il suo unico scopo è stato quello di infiltrarsi all’interno della magione per fare giustizia e vendicare la morte della madre e, allo stesso tempo, ritrovare il fratello scomparso del quale non ha più notizie. La sua unica missione è quella di fare luce su quanto accaduto e di scoprire chi sia il responsabile, all’interno del palazzo della Promessa, della morte della madre e della sparizione del fratello. Tutto sembra procedere con successo, nessuno sospetta di lei ma le indagini della giovane donna si complicano improvvisamente, per una serie di ostacoli e per i sentimenti nati tra lei e Manuel. Sul set, Ana Garcés e Arturo Garcia Sancho (interprete di Manuel) hanno sottolineato il grande affiatamento nato e l’amicizia, visto le interazioni all’interno della trama tra i due personaggi. Per quanto riguarda la sua vita privata, Ana è molto riservata e non ha condiviso informazioni relative alla sua sfera sentimentale. Non sappiamo se sia single o fidanzata e sui suoi profili social condivide molte foto, scatti personali, ma tra amici e immagini dai set nei quali recita. Vanta, al momento, più di 40.000 followers.