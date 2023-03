La camicia capo chiave dell'outfit in primavera

Un modello di Dior

Negli anni '20 la musa del cinema Marlene Dietrich si faceva immortalare con una camicia bianca dal taglio maschile e un pantalone nero indosso, comunicando un'idea di femminilità rivoluzionaria, maschile e maliarda a un tempo. Negli anni '50 Audrey Hepburn la indossava con le maniche arrotolate sui gomiti su una gonna stretta in vita e un foulard strozzacollo, con un'aria di freschezza e signorilità. Negli anni '60 Brigitte Bardot la portava senza nient'altro addosso e sulle sue forme generose rimarcava una indimenticata sensualità. Negli anni '90 ne hanno fatto il proprio capo feticcio attrici come Julia Roberts e Uma Thurman. Queste brevi istantanee, in un veloce slalom fra i decenni, non esauriscono certo la storia di questo capo, le cui origini si perdono nel tempo, ma danno un'idea della sua versatilità, della sua iconicità. La camicia è un capo iconico, lo è sotto svariati punti di vista. Ora simbolo di appartenenza politica (si pensi alle camicie rosse garibaldine o quelle nere...), ora simbolo di emancipazione femminile, ora di status sociale, o di occasione formale. Ogni stilista si è confrontato con essa facendone, in alcuni casi (Armani, Ralph Lauren...), un capo chiave del brand. La storia della camicia: un passo indietro fino al IX...