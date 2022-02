Kiev, 14 febbraio 2022 - Gli occhi del mondo sono puntati sull'Ucraina a ridosso del giorno (il 16 febbraio) che, secondo l'intelligence degli Stati Uniti, sarebbe stato scelto dalla Russia per passare dalle parole ai fatti. Mentre si moltiplicano gli appelli a Putin perché allenti la tensione (l'ultimo quello del cancelliere tedesco Scholz) si affaccia l'ipotesi che Kiev possa rinunciare all'ingresso nella Nato per evitare la guerra. Intanto sulla scia dei timori di un imminente attacco, precipitano le Borse che hanno iniziato la prima seduta della settimana in profondo rosso.

L'ipotesi: congelare l'ingresso di Kiev nella Nato

In un'intervista mattutina della Bbc l'ambasciatore ucraino nel Regno Unito, Vadym Prystaiko, ammette che "potremmo (rinunciare a entrare nella Nato ndr), soprattutto se veniamo minacciati così, ricattati così e spinti in questa direzione", salvo poi fare marcia indietro e sostenere che le ambizioni di Kiev restano le stesse. Ma ormai il sasso è stato lanciato.

Ucraina-Russia: i motivi della guerra e perché gli Usa stanno alzando la tensione

Scholz a Putin: "Ci aspettiamo de-escalation subito"

L'idea di un congelamento dell'obiettivo ucraino, sarebbe promossa da Olaf Scholz. Secondo Die Welt, il cancelliere tedesco che oggi sarà a Kiev e domani a Mosca per incontrare Putin, avrebbe discusso con i suoi collaboratori, sia pure come "esperimento mentale", la possibilità di una moratoria di 10 anni all'ingresso dell' Ucraina nella Nato. Fonti di Berlino si sono affrettate a smentire, assicurando alla Reuters che tale opzione "non è sul tavolo". Non è però possibile escludere che Scholz sollevi l'argomento nel suo colloquio di oggi con il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. Del resto, al momento, l' Ucraina non avrebbe i requisiti per l'accesso all'alleanza che, oltre all'approvazione unanime degli altri membri, ha come precondizioni una "democrazia funzionante" e l'assenza di "dispute territoriali esterne irrisolte". Ufficialmente Scholz si è limitato oggi a chiedere alla Russia "segnali immediati di de-escalation", sttolineando che «una nuova aggressione militare avrà delle conseguenze pesanti per la Russia".

Ucraina-Russia, il generale svela le carte di Putin: "Blitz per evitare accerchiamenti"

Dispiegamento di forze russo

Nonostante più analisti sostengano che la minaccia di Putin possa risolversi in un bluff, la possibilità di una guerra resta concreta. Continuano a circolare notizie di elicotteri russi che spostano truppe d'assalto verso la frontiera. "Negli ultimi dieci giorni abbiamo visto una drammatica accelerazione dell'accumulo di forze russe e la disposizione di queste forze in un modo tale da consentire il lancio di un'azione militare in qualsiasi momento", ha affermato alla Cbs il consigliere della Casa Bianca per la Sicurezza Nazionale, Jake Sullivan. Al dispiegamento via terra si è aggiunto inoltre, nelle ultime ore, un sottomarino armato con missili da crociera che dal Baltico e' giunto nel Bosforo diretto verso il Mar Nero. Kiev che continua a ricevere armi dagli Usa e dai Paesi Baltici, ha invitato le compagnie aeree a evitare i cieli sopra il Mar Nero. Lo spazio aereo potrebbe essere presto chiuso.

Ucraina-Russia, le forze militari messe in campo

Borse a picco, gas alle stelle

I venti di guerra in Ucraina zavorrano le Borse europee. I listini del Vecchio continente hanno avviato in forte calo la prima seduta della settimana, con Milano che arriva a perdere il 3,7%. Le tensioni geopolitiche hanno fatto volare anche il prezzo del petrolio e del gas, che ad Amsterdam ha toccato il +12% a 88 euro.