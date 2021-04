Roma, 27 aprile 2021 - Mano tesa all'India dal resto del mondo per combattere l'escalation del Covid, che anche oggi segna oltre 323mila contagi e ben 2.771 morti per complicanze. Dalla Gran Bretagna sono giunti i primi aiuti medici e altri sono attesi a breve. La Francia ha ha annunciato che invierà otto unità di produzione di ossigeno, bombole di ossigeno e respiratori. Anche gli Stati Uniti si sono impegnati a fornire aiuti di emergenza, inclusi componenti per la produzione di vaccini, dispositivi di protezione, test diagnostici rapidi e respiratori.

La Russia, alleato di lungo corso dell'India che teme di essere scalzato dall'America, ha annunciato a sua volta aiuti. L'Australia, che ha sospeso i collegamenti aerei con il Paese fino al 15 maggio, ha fatto sapere che tra invierà attrezzature mediche e un milione di mascherine chirurgiche. Anche Canada e Iran hanno sospeso i voli provenienti dall'India.

Nelle ultime 24 ore, per la prima volta in una settimana, l'India ha registrato una diminuzione di casi: quasi 30mila in meno rispetto al giorno precedente, 323.144 contro 352.991. Il Paese, con un totale di 17,6 milioni di casi e 197.894 decessi, è ormai l'epicentro globale della pandemia: il virus, nel giro di poche settimane, ha moltiplicato a dismisura il tasso di positività, facendo registrare numeri da record e provocando un collasso sanitario negli ospedali delle regioni piu' colpite, come Nuova Delhi o il Maharashtra occidentale.