Roma, 12 febbraio 2020 - Dilaga la paura nel mondo per la diffusione del coronavirus (in Cina sono già stati superati i 1100 morti). L'ultimo allarme arriva da Hong Kong dove le autorità sanitarie hanno disposto l'evacuazione dei residenti di una parte di un condominio per la paura che il coronavirus possa essere stato trasmesso attraverso i tubi di scarico dell'edificio.

Secondo le autorità, due persone residenti su piani diversi dell'edificio erano state contagiate. Da allora altri tre casi sono stati ricondotti allo stesso edificio.

C'è un precedente che ha allarmato: la trasmissione di un virus attraverso gli scarichi era accaduto durante l'epidemia della Sars del 2003, quando i tubi divennero una delle principali fonti di trasmissione. In un unico complesso residenziale, ci furono oltre 300 contagi e 42 morti dopo che un impianto idraulico difettoso permise al virus di diffondersi attraverso lo stabile.

Gli scienziati ritengono che il coronavirus sia trasmesso principalmente dal contatto diretto - attraverso ad esempio una stretta di mano - oppure con la tosse e gli starnuti. Ma poichè i due pazienti vivevano direttamente l'uno sopra l'altro e l'ispezione iniziale ha rilevato che un tubo di sfiato era stato scollegato dal tubo di scarico del bagno, le autorità hanno deciso di indagare se il virus possa diffondersi attraverso il sistema fognario dell'edificio.

Il microbiologo Yuen Kwok-yung ha dichiarato he un tubo sigillato in modo improprio potrebbe provocare una trasmissione del virus, trasportando feci infette nel sistema di ventilazione dell'edificio e soffiando il virus nei bagni delle persone. Mentre vanno avanti le indagini sull'edificio, il Centro per la protezione della salute di Hong Kong ha consigliato alla popolazione di mantenere i tubi di drenaggio puliti versando regolarmente acqua negli scarichi e abbassare il coperchio del water prima del risciacquo "per evitare la diffusione digermi".