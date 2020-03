Roma, 25 marzo 2020 - Oltre due miliardi e mezzo di persone confinate in casa: un gigantesco lockdown per cercare di frenare klavanzata impetuosa del coronavirus. Oltre 400mila contagiati nel mondo: 423.121 casi confermati con 18.919 decessi e 108.619 guariti. Sono le cifre del monitoraggio della Johns Hopkins University. In Europa gravissima la situazione della Spagna che ieri (martedì) ha registrato più di 500 morti in 24 ore. In Italia il n umero dei korti è il doppio della provincia cinese dell'Hubei. Ma soprattutto notizie allarmanti vengono dagli Usa, nonostante i tentativi di Trump di rassicurare: "A Pasqua riapriamo. Si comincia a vedere la luce in fondo al tunnel" se è vero che l'Oms prevede che Gli Usa potrebbero essere il prossimo epicentro del virus. Buone notizie continuano ad arrivare dalla Cina. Londra: il parlamento britannico sospenderà le sue sedute per quattro settimane a partire da mercoledì, nell'ambito degli sforzi intrapresi dal Paese per contenere la diffusione del coronavirus.

FOCUS / Il link per il download della app AutoCert19 per chi possiede un dispostivo mobile Apple: https://onelink.to/autocert19

Spagna: quasi 3mila morti

Si aggrava il bilancio in Spagna e sono 2.937 i morti con coronavirus, secondo i dati riportati stamani dall'edizione online del giornale El Pais. Nel Paese i casi di contagio sono 41.969. Ieri i morti sono stati 514. La zona più colpita resta quella di Madrid.

Germania: 5.600 guariti

"Sono almeno 5.600 i pazienti guariti dal Coronavirus in Germania". Lo ha affermato il presidente del Robert Koch Institut, Lothar Wieler, in conferenza stampa a Berlino. Stando ai dati dell'istituto sono saliti a 31.554 i positivi, e le vittime sono 149. Wieler sottolinea: "In Germania abbiamo relativamente poche vittime in parte perché sin dall'inizio abbiamo eseguito molti test" per individuare i positivi.

Francia, agente ferita in un controllo

Colpita alla testa da un sasso un'agente di polizia di 23 anni è rimasta gravemente ferita a Beauvais, nell'Oise, fuori Parigi, uno dei primi focolai di coronavirus in Francia. L'agente faceva parte di una pattuglia che ieri pomeriggio ha fermato un gruppo di una dozzina di persone per un controllo legato ai divieti di circolazione imposti per il coronavirus.

Record di morti negli Usa

Negli Stati Uniti si registrano almeno 163 morti nelle ultime 24 ore. E' il bilancio peggiore dall'inizio della pandemia. I casi di contagio sono 52.976 (704 decessi). A Los Angeles ptima vittima sotto i 28 anni. La Casa Bianca ha dciso che si si sposta da New York deve stare in quarantena per 14 giorni. Intanto la maggioranza repubblicana al Senato degli Stati Uniti ha annunciato oggi di aver raggiunto con i democratici e la Casa Bianca un accordo su uno «storico» piano da 2.000 miliardi di dollari per rilanciare la prima economia mondiale. Almeno 15 stati e 30 grandi città americane hanno ordinato a più di 166 milioni di persone, ovvero il 51% della popolazione degli Stati Uniti di rimanere a casa. Lo riferisce la Cnn.

Cina, zero casi "interni" nell'Hubei che riapre

La Cina rimuove dopo due mesi le restrizioni all'Hubei, la provincia epicentro della pandemia del coronavirus, annunciando ancora una volta zero casi di infezione sul fronte domestico. Secondo i dati della Commissione sanitaria nazionale (Nhc), nella giornata di ieri sono stati confermati altri 47 contagi

importati, saliti a totali 474, in gran parte legati al rientro di cittadini cinesi. Tre dei quattro decessi sono avvenuti dell'Hubei e due nel capoluogo Wuhan, dove il blocco sarà rimosso l'8 aprile. E a Wuhan hanno ripreso a circolare gli autobus dopo 9 settimane.

Corea del Sud, 100 casi (34 "importati")

La Corea del Sud ha registrato martedì 100 nuovi casi di Covid-19, in rialzo sui 76 di lunedì, per un totale di infezioni portatesi a quota 9.137. Secondo gli ultimi dati del Korea Centers for Disease Control and Prevention (Kcdc), tra i nuovi contagi 34 sono classificati come importati dell'estero, per un totale di 101 unità. I morti sono aumentati di sei unità, a 126. Ammontano invece a 223 le persone che hanno completamente recuperato e che sono state dimesse dagli ospedali, per complessive 3.730 unità.

Il resto del mondo: nuova stretta in Australia

L'Australia annuncia una stretta sul distanziamento sociale per i coronavirus e vieta i viaggi all'estero. La stretta prevede che non vi siano matrimoni con più di 5 persone, funerali con piu' di 10 e non più di una persona per 4 metri quadrati. L'Australia ha registrato 429 nuovi casi di coronavirus oggi che portano il totale nazionale a 2.252, con 8 decessi. In Argentina 387 contagi e 6 morti. Stato di emergenza in Nuova Zelanda. A Taiwan 19 nuovi casi (235 il totale). Nelle ultime 24 ore in Russia sono stati registrati 163 nuovi casi ufficiali di coronavirus, arrivando così a toccare quota 658. In Giappone nuovo focolaio: le autorità di Tokyo hanno rilevato oggi oltree 40 nuovi casi di contagio nella capitale nipponica, che è la più grande megalopoli del mondo con altre 30 milioni di abitanti. In Iran tutti in casa per 15 giorni. Oltre 143 person sono decedute nelle ultime 24 ore, portando il totale a 2.077 vittime. I casi registrati aumentano a 27.017, con 2.206 nuovi contagi. I guariti aumentano invece a 9.625.

La mappa live del contagio