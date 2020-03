Roma, 24 marzo 2020 - Secondo le ultime news, i casi di coronavirus nel mondo hanno superato quota 380mila, il numero dei morti è salito a oltre 16.500: lo riporta l'ultimo bollettino della Johns Hopkins University. Le persone guarite sono 101.806. I contagi sono 381.598, i decessi 16.559, indica l'università americana.

Via restrizioni nell'Hubei e a Wuhan

Intanto, la provincia cinese dell'Hubei rimuove da domani i limiti agli spostamenti imposti due mesi fa negli sforzi per il contagio. Via libera per tutti i residenti possessori del 'codice verde', quindi senza rischi di contagio. Anche il capoluogo Wuhan, focolaio della pandemia, vedrà le restrizioni cadere, ma solo a partire dall'8 aprile.

Usa, 42mila contagi

"La cura non può essere peggio della malattia", dice Trump che vuole già riaprire gli Usa e in 15 giorni potrebbe decidere un allentamento delle regole di controllo del contagio. Ma i casi di coronavirus negli Stati Uniti balzano a 42.200 con 520 morti: è la prima volta in un singolo giorno che i morti superano le 100 unità.

Corea del Sud

Il Centro per il Controllo e la prevenzione delle malattie della Corea del sud ha registrati 76 nuovi casi di coronavirus nel Paese, portando così a 9.037 il totale dei contagiati. A preoccupare le autorità sono soprattutto i casi importati dall'Europa, venti nelle ultime 24 ore e 67 in totale. Sono invece saliti a quota 120 i morti a causa del Covid-19, come ha spiegato lagenzia di stampa Yonhap. Sono invece 3.507 le persone che sono guarite nel Paese asiatico.

Gb, primo giorno di lockdown

Passando all'Europa, oggi è il primo giorno di lockdown nel Regno Unito, con la polizia mobilitata per far rispettare le restrizioni annunciate ieri dal premier britannico Boris Johnson per contenere l'epidemia. "Dovete rimanere a casa", ha ammonito il premier, annunciando la chiusura di tutti i "negozi non essenziali" e autorizzando gli spostamenti delle persone solo per l'acquisto di cibo e medicine o per andare al lavoro.

La mappa live dei contagi nel mondo