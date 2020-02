Roma, 10 febbraio 2020 - Non si ferma l'emergenza Coronavirus. I morti salgono a 910 (superato il numero di vittime della Sars), i contagiati sfondano quota 40mila. In Cina gli stranieri risultati positivi al virus sono diventati 27: 3 sono stati ricoverati e dimessi, due sono deceduti (un cittadino americano e uno giapponese) e 22 vengono trattati in isolamento. E mentre in Gran Bretagna l'infezione viene considerata una "minaccia imminente e grave contro la salute pubblica", risuona a livello globale l'allarme dell'Oms che non esclude un'accelerazione dell'epidemia fuori dalla Cina. I casi di trasmissione da persone che non hanno viaggiato di recente nel Paese potrebbero essere solo "la punta dell'iceberg", dichiara l'Organizzazione Mondiale della Sanità.

Diamond Princess

La situazione è drammatica sulla Diamond Princess, la nave da crociera ferma da giorni - in quarantena - nella baia di Yokohama, in Giappone. I nuovi casi a bordo sarebbero 60, il che porterebbe a 130 il numero totale dei contagiati dal 2019nCoV. Lo riporta la tv commerciale TBS citando fonti non meglio precisate. Sulla Princess Diamond ci sono ancora quasi 3.700 persone, tra cui 35 italiani, di cui 25 membri dell'equipaggio, incluso il comandante Gennaro Arma. Non è chiaro se ci siano dei connazionali fra i 130 contagiati.

Cina attacca l'Italia

La Cina chiama nuovamente in causa l'Italia sul Coronavirus."Speriamo che Roma possa valutare la situazione in modo obiettivo, razionale e basato sulla scienza, rispettare le raccomandazioni autorevoli e professionali dell'Oms e astenersi dall'adottare misure eccessive", dice nel briefing online con i media, il portavoce del ministero degli Esteri, Geng Shuang. Nel mirino sempre la chiusura dei voli diretti decisa dall'Italia. I giornalisti chiedono a Shuang se la mossa di Roma potrebbe portare a possibili incomprensioni con Pechino. La risposta del portavoce è un richiamo all'Italia. Se non è crisi diplomatica, poco ci manca.

Task force di Conte per le imprese

Il Coronavirus sta avendo anche un impatto economico significativo sull'Italia. E' per questo motivo che Conte vuole lanciare una task force per studiare una serie di misure a sostegno delle imprese, in diversi settori, colpiti dall'effetto virus. Le iniziative dovrebbero essere adottare nel tavolo interministeriale convocato domattina a Palazzo Chigi. "Dobbiamo intervenire per contenere questo impatto", ha detto una settimana fa il premier incontrando i gruppi parlame.

Giovane italiano in Cina

Sembra indirizzata verso una soluzione la situazione del 17enne di Grado non ancora rimpatriato dalla Cina perché alle prese con la febbre. Nei prossimi giorni un volo dell'aeronautica militare recupererà Niccolò e lo riporterà in Italia. A Pratica di Mare ieri sono atterrati altri 8 italiani evacuati dalla Cina. Tra loro anche due neonati.