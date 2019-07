Roma, 15 luglio 2019 - La Lega vuole una manovra economica "molto anticipata" con i punti già definiti "tra luglio e agosto", ecco perché oggi ha convocato un tavolo con le parti sociali al Viminale. "Vogliamo raccogliere i vostri suggerimenti", spiega infatti il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, aprendo l'incontro al cui centro c'è la flat tax. "È l'inizio di un percorso, non vogliamo sostituirci al presidente del Consiglio", ci tiene però a sottolineare Salvini, secondo quanto riferiscono fonti presenti.

Tra gli invitati ci sono tutti i segretari generali dei sindacati - tra cui Annamaria Furlan per Cisl, Carmelo Barbagallo per Uil e Maurizio Landini per Cgil - il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, quello di Confcommercio, Carlo Sangalli, Daniele Vaccarino per Cna ed Ettore Prandini per Coldiretti. E proprio a loro si rivolge Armando Siri, l'ex sottosegretario indagato per corruzione nell'ambito dell'inchiesta sull'eolico in Sicilia. "Il nostro obiettivo è una flat tax un'unica deduzione fiscale che assorbirà tutte le detrazioni. Vogliamo portare al 15% l'aliquota fino a 55.000 euro di reddito familiare. Ci saranno benefici per 20 milioni di famiglie e 40 milioni di contribuenti. Ci sarà un grande impulso ai consumi e risparmi per 3.500 euro per una famiglia monoreddito con un figlio. C'è l'intenzione di portare nelle tasche 12-13 miliardi di euro", dice Siri, ideologo della misura.

In ballo però non c'è solo questo. Si lavora a una seconda fase della pace fiscale, con la possibilità di chiudere con le imprese altri contenziosi, dice invece - secondo quanto riferiscono le parti sociali al tavolo - il sottosegretario al Mef, Massimo Bitonci. Ma "prioritaria" è anche "l'emersione del contante" (150 miliardi) presente "nelle cassette di sicurezza". Tra le indicazioni avanzate ci sarebbe poi il pos a costo zero per le imprese in caso di operazioni sotto i 25 euro fatte con il contactless.

Al tavolo siedono anche i vice ministri al Tesoro e al Mise Massimo Garavaglia e Dario Galli, i sottosegretari Claudio Durigon e Guido Guidesi, i presidenti delle commissioni Finanze del Senato e Bilancio della Camera, Alberto Bagnai e Claudio Borghi. Proprio quest'ultimo - sempre secondo quanto riferito dalle parti sociali - spiega che i risparmi dal Reddito di cittadinanza e Quota 100 porteranno un tesoretto nel 2020. "E' stato incassato di più e speso di meno. E questo si confermerà per il prossimo anno - dice -. Il tiraggio delle misure è inferiore al previsto, anche perché sono partite a metà anno. Maggiori incassi da fatturazione elettronica, maggiori dividendi da Bankitalia. Quindi - aggiunge - un po' di margini ci sono, per fare degli interventi, che stanno a cuore dei cittadini, ma dovremo parlarne con la nuova commissione".

MESSAGGIO AL M5S - "Vogliamo una manovra economica fondata sul 'sì', sullo sblocco, sulla fiducia, sui cantieri. Qualsiasi tipo di blocco non è più accettato né accettabile", dice poi Salvini facendo il punto sul tavolo con le parti sociali. Parole che suonano come un messaggio diretto agli alleati governo del M5s. "Si è parlato molto di sblocco dei cantieri, piccole e grandi opere, il confronto all'interno del governo su questo non prevede più perdite di tempo", spiega il ministro dell'Interno e leader leghista che tira in ballo i 'grillini' sul tema rifiuti. "Ovunque nel mondo sono una risorsa mentre qui sono un costo per dei no pregiudiziali - spiega -. Su questo bisogna ragionare con M5s affinchè anche in Italia diventino una risorsa".

Ma Salvini ci tiene anche a spiegare bene il senso di questo incontro "senza voler togliere il lavoro a nessuno e senza volersi sostituire a nessuno". "E' nostro dovere raccogliere suggerimenti di chi produce in Italia - dice -. Vorremmo che alla riapertura dei lavori parlamentari fosse già in discussione la manovra. Se serve si lavora a luglio e agosto". "Abbiamo esposto i progetti della Lega per la prossima manovra che ruotano su due punti, un forte taglio tasse per famiglie e lavoratori dipendenti e la prosecuzione della riduzione degli oneri fiscali e burocratici per le imprese".