Roma, 17 dicembre 2021 - Da lunedì l'Italia torna a tingersi di giallo: le Marche, la Liguria e la provincia autonoma di Trento, infatti, cambieranno fascia e raggiungeranno il Friuli Venezia Giulia, la Calabria e Bolzano in quella con maggiori restrizioni. A tal proposito, è lecito domandarsi quali siano le regole della zona gialla. La differenza principale è che tornano obbligatorie le mascherine all'aperto. Ma ci si può spostare tra Regioni? Le attività, come i negozi e i ristoranti, sono aperti? Ripercorriamo nel dettaglio cosa cambia dalla zona bianca, ricordando che restano sempre valide le regole del Green pass base (con tampone) e di quello rafforzato, il cosiddetto Super Green pass (vaccinati o guariti), che sono in vigore dal 6 dicembre scorso.

Colori regioni, l'Emilia Romagna resterà bianca

Innanzitutto ricordiamo che una regione passa da zona bianca a gialla quando vengono oltrepassate contemporaneamente le soglie fissate per tre parametri.

incidenza settimanale (deve supera i 50 casi su 100mila).

(deve supera i 50 casi su 100mila). tasso di occupazione dei posti letto in area medica ovvero ricoveri ordinari (deve supera il 15%)

(deve supera il 15%) tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva (deve superare il 10%).

Dal 6 dicembre scorso è in vigore il Green pass 'rafforzato', il cosiddetto Super Green pass. Cosa cambia da quello base? Per avere il certificato rafforzato è necessario essersi sottoposto alla vaccinazione o essere guarito dal Covid, mentre si ottiene il Green pass base con il solo tampone.

Ricordiamo che senza certificazione verde, in zona gialla così come in quella bianca, non si può salire sui mezzi di trasporto pubblico o privato, ma nemmeno utilizzare gli impianti nei comprensori sciistici. Non si può accedere ai luoghi di lavoro, nè all'università e alle strutture sanitarie, socio-sanitarie, residenziali. Inoltre, non si può alloggiare né mangiare negli alberghi, mangiare nei ristoranti al chiuso e andare nelle palestre, nei musei, nei cinema, nelle biblioteche, nelle discoteche, ai convegni, alle fiere, alle feste, alle terme e nei centri benessere.

La grossa differenza tra la zona gialla e quella bianca è che in fascia gialla torna obbligatoria la mascherina all'aperto, indipendentemente dalle ordinanze già in vigore in alcune città.

Lo spostamento verso altre regioni (o province autonome) con il proprio mezzo è sempre consentito, indipendentemente dalla fascia di colore, con o senza Super Green pass.

Per bar e ristoranti al chiuso incide il possesso o meno del Super Green pass. Se con il certificato rafforzato si può consumare sia al chiuso che all'aperto, senza, ovvero con il Green pass 'base', la consumazione è possibile solo all'aperto. Nei ristoranti degli hotel (riservati agli ospiti della struttura) è sufficiente la certificazione 'base' . Inoltre, anche in zona gialla, non sono più previsti limiti di orari, che restano quindi aperti anche di sera.

In zona gialla, come in quella bianca, è sempre consentito praticare sport all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, e al chiuso (dove però sarà necessario mostrare il Green pass base) nelle palestre e nelle piscine. E' anche possibile sciare: lo skipass, per l'accesso in via non esclusiva a funivie, cabinovie e seggiovie, è consentito tuttavia solo con il Green pass 'base', mentre quello per uso esclusivo di impianti di risalita può essere usato anche senza Green pass.

L'accesso a stadi e palazzetti, invece, è consentito solo con il Super Green pass e la capienza è al 60% al chiuso e al 75% all'aperto.

Scuole e Università restano aperte e in presenza, al 100%. In Università l'ingresso è consentito solo con Green pass 'base'.

Anche in zona gialla e con il Green pass, è possibile accere a negozi, che restano aperti senza restrizioni e anche nei weekend.

Anche in zona gialla sono aperti i teatri, i cinema e le discoteche, ma per accedervi è necessario essere in possesso della certificazione verde 'rafforzata'. La capienza resta al 100%. Discorso diverso, invece, per i musei e le mostre: per accedere è sufficiente avere il Green pass 'base'. Lo stesso discorso per i centri sociali e ricreativi.

Si può accedere esibendo la certificazione 'base'. Fanno eccezione i livelli essenziali di assistenza e le attività riabilitative o terapeutiche, per cui non è necessario alcun pass.