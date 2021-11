Roma, 3 novembre 2021 - Via libera alla seconda dose di richiamo per chi ha fatto il vaccino Johnson&Johnson contro il Covid. Secondo quanto si aprrende, la Commissione tecnico scientifica (Cts) dell'Aifa ha dato l'ok per il cosiddetto booster. L'approvazione dfinitiva dovrebbe arrivare nel pomeriggio.

Coma funzionerà il richiamo?

Sono circa un milione e mezzo gli italiani a cui è stato inculato il siero Janssen (per l'esattezza 1.491.635, il 2,52% della popolazione over 12). Per loro si procederà con un'inoculazione eterologa: la seconda dose sarà fatta con un vaccino a mRna, Pfizer o Moderna.

Perché è necessaria una seconda dose?

Secondo gli esperti, esiste un calo di protezione dal Coronavirus di questo siero a pochi mesi dalla somministrazione. In realtà uno studio definitivo sul declino di efficacia ancora non è stato pubblicato, ma dai dati preliminari in circolazione nella comunità scientifica emerge la necessità di immunizzare nuovamente chi ha ricevuto il monodose di Janssen. In assenza di indicazioni definitive sulla durata dell'efficacia del J&J, gli scienziati ritengono infatti che gli studi pubblicati nel Regno Unito su AstraZeneca facciano testo anche per l'immunizzante del Janssen, che usa lo stesso meccanismo ad adenovirus

In Italia dopo quanto tempo si deve fare?

La nuova somministrazione avverrà dopo sei mesi dalla prima. Viene dunque mantenuto lo stesso intervello già fissato per quanti hanno fatto uno degli altri vaccini con doppia dose.

Dove si potrà fare il richiamo?

Saranno le Regioni a stabilire le modalità di somministrazione del booster per J&J. Ad esempio, nel Lazio si partirà subito con il richiamo da medici di famiglia e farmacie, secondo quanto si apprende dall'assessorato alla Sanità. Sarà possibile prenotarsi sul portale regionale dedicato alla vaccinazione anti-Covid a 180 giorni della prima dose.

Cosa dicono gli studi clinici?

Negli Stati Uniti il booster per J&J è stato autorizzato e raccomandato a tutte le persone dai 18 anni in su che hanno ricevuto la prima dose da almeno due mesi. La decisione della Food and Drugs Administration statunitense si basa su uno studio clinico realizzato su 39 persone (24 di età compresa tra 18 e 55 anni e 15 dai 65 anni in su). I partecipanti hanno ricevuto una dose di richiamo circa 2 mesi dopo la prima dose e i risultati hanno dimostrato una risposta immunitaria.

Complessivamente, circa 9.000 partecipanti allo studio clinico hanno ricevuto due dosi siero anti-Covid di J&J, somministrate ad almeno due mesi di distanza l'una dall'altra e di questi, circa 2.700 hanno avuto almeno due mesi di follow-up sulla sicurezza dopo la dose di richiamo. Le analisi di sicurezza di Janssen relative a questi studi non hanno identificato nuovi problemi di sicurezza.