Roma, 3 novembre 2021 - E' in ulteriore peggioramento il quadro dell'epidemia di Covid in Italia, che resta comunque frenata negli effetti più gravi dalle vaccinazioni. Nel pomeriggio il bollettino del Ministero della Salute fornirà il bilancio completo, ma già si intravedono numeri in netta crescita rispetto ai giorni precedenti, almeno sul fronte dei contagi. Numeri preoccupanti arrivano anche dal resto d'Europa: la Germania è alle prese con la quarta ondata e registra quasi 200 morti nelle ultime 24 ore, in Russia si è toccato un nuovo record di vittime giornaliere (1.189) e i decessi volano in Ucraina, dove però non si fermano le proteste no vax.

Sommario

Covid, si torna a parlare di obbligo vaccinale. Le categorie nel mirino

Saranno pubblicati qui, appena disponibili, i dati aggiornati e la tabella Pdf

Impennata di contagi in Veneto. Nelle ultime 24 ore sono 781 infatti i nuovi contagi, secondo quanto riferito dal report quotidiano della Regione Veneto. Lieve crescita anche per i ricoveri: due in più nelle aree mediche e due in più nelle terapie intensive. Due i decessi.

I nuovi casi di Covid registrati in Toscana sono 290 su 37.543 test di cui 8.740 tamponi molecolari e 28.803 test rapidi. Lo comunica sui suoi profili social il presidente della Regione Eugenio Giani. Il tasso dei nuovi positivi è 0,77% (3,0% sulle prime diagnosi).

Oggi in Puglia su 22.601 test effettuati sono stati individuati 232 casi positivi: 43 in provincia di Bari, 10 nella provincia di Barletta, Andria, Trani e 26 in quella di Brindisi, 60 in provincia di Foggia, 24 in provincia di Lecce, 67 in provincia di Taranto e 2 di provincia in via di definizione. Inoltre sono stati registrati 8 decessi. Attualmente sono 3.134 le persone positive: di queste 142 sono ricoverate in area non critica e 16 in terapia intensiva.

Forte balzo in avanti dei contagi da Covid e un altro decesso. Nelle ultime 24 ore sono stati accertati 196 nuovi casi positivi sulla base di 1.334 tamponi a cui si aggiungono 9.683 test antigenici. Il nuovo decesso porta a 1.205 il totale dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Sono ancora in lieve aumento i ricoveri: sono 62, due in più rispetto ad ieri, 3 dei quali (uno in meno) sono assistiti in terapia intensiva e 59 (3 in più) nei normali reparti ospedalieri.

Sono 83 i nuovi casi Covid scoperti in Umbria nell'ultimo giorno. SI registrano anche una vittima e 41 guariti. Gli attualmente positivi sono ora 1.212, 41 in più: i ricoverati calano di un'unità e sono 47, mentre restano stabili, sette, i posti occupati nelle terapie intensive. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 2.426 tamponi e 11.018 test antigenici per un tasso di positività delllo 0,61%.

In Basilicata 38 nuovi positivi.

Le altre notizie sul Covid in Italia:

Allarme terza dose: siamo in ritardo. "Prenotatevi, troppe regioni lente"

Zona gialla: le regioni a rischio. I dati di terapie intensive e ricoveri