Roma, 4 gennaio 2022 - Super Green pass al lavoro, il sottosegretario alla Salute Andrea Costa precisa meglio le modalità del provvedimento che, nelle attese, dovrebbe essere adottato nel consiglio dei ministri di domani, 5 gennaio.

Super Green pass al lavoro, Costa: "Va esteso a tutti. Probabile da febbraio"

Le ipotesi

“Il super Green pass a mio parere va esteso a tutti i lavoratori. Vero, nella maggioranza ci sono sensibilità diverse. Ad oggi resta aperto un nodo: se prevederlo prima nel pubblico e poi nel privato, o se invece non sia preferibile una contestualità. Che non escludo. Anche se va mantenuto il principio della gradualità”.

Il sottosegretario alla Salute aveva chiarito già ieri le sue posizioni su una decisione che è destinata a cambiare la vita di milioni di persone, i non vaccinati che con le regole attuali non possono avere accesso al certificato verde rafforzato (rilasciato anche ai guariti). “Vanno risolte alcune contraddizioni evidenti – incalza Costa –. Se vado al bar per un caffè al banco deve avere il super Green pass. Ma il barista che me lo serve no. Quindi il provvedimento a mio parere va preso. L’unica criticità è capire modi e tempi”.