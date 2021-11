Roma, 22 novembre 2021 - Prende forma il 'super Green pass', il nuovo certificato verde che dovrebbe entrare in vigore da dicembre. Ma cos'è esattamente? Di fatto, un pass rafforzato con restrizioni per i no vax. Una misura pensata per tutelare maggiormente - o 'premiare' - i soggetti vaccinati, ma che inevitabilmente è destinata a creare polemiche e malumori. Vediamo nel dettaglio.

Intanto, il timing: domani governatori ed esponenti dell'esecutivo cominceranno a delineare la forma del nuovo certificato verde, poi nel Cdm di Giovedì potrebbero già essere decisi alcuni provvedimenti che andranno a delineare il super Green pass.

Palazzo Chigi è al lavoro anche su altri fronti caldi, tra cui l'obbligatorietà del vaccino per alcune categorie - in primis medici, docenti e forze dell'ordine - e la riduzione della durata di tamponi e Green pass. E non è escluso che il governo decida di rimandare tutto alla settimana successiva, varando un unico pacchetto. Una cosa comunque è certa: la stretta nei confronti dei non vaccinati non si applicherà per gli uffici o i mezzi pubblici, come pure si era ipotizzato. L'idea è stata cassata anche dai sindacati di categoria, secondo i quali senza personale ad hoc i controlli sarebbero "impossibili".

L'intenzione invece è quella di vietare ai no vax l'accesso ai servizi di socialità, come cinema, teatri o ristoranti, in caso di cambio di colore delle Regioni. Prospettiva che, al momento, non appare all'orizzonte, ma che comunque potrebbe verificarsi, e anche presto, se è vero - come dicono gli esperti - che la quarta ondata farà triplicare i casi dai 10 mila di oggi a 30 mila. L'idea del governo - che dovrà poi affrontare la questione dei controlli e degli eventuali risvolti riguardo alla privacy - è quella di limitare la validità del certificato ottenuto con i tamponi solo per l'accesso al lavoro o ai servizi essenziali.

Quello che invece sembra ormai escluso è il ricorso all'obbligo vaccinale per tutti - misura che non convince né palazzo Chigi né una larga fetta dei governatori - e si ragiona al massimo per un obbligo esteso a determinate categorie.

Quella del super Green pass, dunque, è una decisione che, spiega Fedriga, potrà da un lato "convincere anche gli ultimi indecisi" e dall'altro "dare certezza alle imprese, alle quali non possiamo dire 'vediamo in che zona sarete e se terrete aperto o no'". "L'alternativa - dicono quasi all'unisono il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, e il presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga - è la chiusura", con la conseguente pesante ripercussione sul Natale. Non è un caso, infatti, che più di un italiano su dieci - secondo le stime di Coldiretti - abbia deciso di anticipare lo shopping per i regali da mettere sotto l'albero.

"Se noi non interveniamo - sottolinea - il risultato è che se una Regione passa in zona arancione o rossa è chiuso a prescindere per tutti". Concetto ribadito dal ministro degli Esteri, Di Maio: "L'alternativa al Green pass e ai vaccini è chiudere tutto e questo non ce lo possiamo né permettere né lo vogliamo". "Bisogna agire con nuove iniziative e, ad esempio, l'obbligo della terza dose per le categorie per cui è già previsto l'obbligo vaccinale penso sia un provvedimento che sarà approvato questa settimana", conferma il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa.

"Sostengo la proposta del presidente del Friuli Venezia Giulia" Massimiliano Fedriga, dice il presidente dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini. "Che chi sia vaccinato abbia una corsia preferenziale in quei luoghi, in particolare, per evitare di chiuderli o di restringerli troppo, credo sia giusto", ha dichiarato Bonaccini.