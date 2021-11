Roma, 30 novembre 2021 - Classi in dad con un positivo? Il governo smentisce i titoli dei giornali di oggi (cartacei e online) e si affretta a precisare che "non ci sarà alcun ritorno alla didattica a distanza in caso di presenza di un solo alunno contagiato". Fonti dell'esecutivo spiegano che "alla luce della situazione epidemiologica attuale e dopo i necessari approfondimenti, continuano a valere le precedenti regole sulla quarantena in classe". Si attende una circolare esplicativa da parte del Ministero della Salute, di cui l'Ansa anticipa i contenuti: "Solo chi va in isolamento farà didattica a distanza, la classe continua in presenza" è il senso dell'informativa. Parallelamente si afferma che la struttura del commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 del generale Figliuolo "intensificherà le attività di testing nelle scuole, al fine di potenziare il tracciamento" del Covid.

La circolare di ieri: dad anche con un caso

Per la verità la notizia di stamani era corroborata da una prima circolare, firmata ieri sera dal Miur e dallo stesso Ministero della Salute, dove si parla di "intera classe". Per l'esattezza in questa prima circolare si affermava che "nel caso in cui le autorità sanitarie siano impossibilitate a intervenire tempestivamente o comunque secondo la organizzazione di regione/P.a. o ASL il dirigente scolastico venuto a conoscenza di un caso confermato nella propria scuola è da considerarsi autorizzato, in via eccezionale ed urgente, a disporre la didattica a distanza nell'immediatezza per l'intero gruppo classe".

In modo ancora più esplicito la circolare indicava che "si ritiene opportuno sospendere - provvisoriamente - il programma di 'sorveglianza con testing' e di considerare la quarantena per tutti i soggetti contatto stretto di una classe/gruppo dove si è verificato anche un singolo caso tra gli studenti e/o personale scolastico".

Lo stesso sottosegretario alla Salute Andrea Costa solo nel pomeriggio argomentava che quella circolare "rappresenta una scelta prudenziale e provvisoria condivisa con le Regioni, in base anche ai dati a nostra disposizione sull'aumento dei contagi tra gli under 12, per i quali stiamo attendendo nei prossimi giorni l'approvazione del vaccino da parte dell'Aifa". Concetto ribadito dal ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi: "Quella che è stata presa è una misura assolutamente prudenziale. Ci viene segnalato un aumento dei contagi di tutta la popolazione, vogliamo tenere in assoluta sicurezza la scuola e quindi abbiamo preso una cautela", ha affermato Bianchi.

Covid a scuola, cresce l'incidenza

La circolare di ieri sottolineava che "ultimamente si sta assistendo ad un aumento rapido e generalizzato del numero di nuovi casi di infezione da SARS-CoV-2, anche in età scolare, con una incidenza (casi/popolazione) settimanale ancora in crescita e pari a 125 per 100.000 abitanti (19/11/2021 - 25/11/2021): valore ben lontano dal quello ottimale di 50 per 100.000, utile per un corretto tracciamento dei casi.

I presidi: mancato il tracciamento

Antonello Giannelli, presidente dell'associazione dei presidi, commentava così la circolare di ieri sera: "Siamo stati facili cassandre, avevamo lanciato l'allarme già pochi giorni dopo la pubblicazione della nota congiunta Salute-Istruzione n. 1218 del 6 novembre scorso. Le scuole, nonostante le mille difficoltà e con uno smisurato carico di lavoro sulle spalle dei dirigenti e del personale, hanno retto. Lo stesso non possiamo dire dei dipartimenti di prevenzione che non sono riusciti sin da subito a garantire la tempistica dei testing e in molti casi non hanno applicato quelle procedure di tracciamento".

Sindacati: allarme e problemi

I sindacati della scuola sono sul chi va là. "Abbiamo chiesto con urgenza di incontrare i rappresentanti del ministero della Salute perché la circolare ha messo in allarme tutto il personale scolastico e ha prodotto nuovi problemi ai dirigenti che dovranno nuovamente rivedere le procedure per il tracciamento. L'urgenza del ministero della Salute ci fa pensare che non si possono sottovalutare le misure anti contagio. È necessario un gesto di responsabilità da parte di tutti: non è il momento delle urla ma del dialogo per aiutare la scuola ad arrivare alle vacanze di Natale con il maggior numero di attività didattica in presenza", è la critica di Maddalena Gissi (Cisl).