Roma, 1 dicembre 2021 - Scende in campo l'Esercito per incrementare i test anti-Covid ed evitare che scatti la didattica a distanza. Dopo il retrofront del governo sulla Dad, arriva un'altra novità: per gli studenti, infatti, saranno a disposizione 11 laboratori di biologia molecolare della Difesa in ben 8 regioni, in grado di processare i tamponi molecolari effettuati a domicilio da team mobili militari. Lo annuncia il commissario per l'Emergenza, Francesco Figliuolo, sottolineando che, oltre a questi, saranno a disposizione anche due laboratori mobili, dopo la richiesta di palazzo Chigi di elaborare il piano per lo screening nelle scuole. Team e laboratori sono stati messi a disposizione dal ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, e saranno coordinati dal Comando operativo di vertice interforze.

Vaccino bambini 5-11 anni, via libera dell'Aifa

Anche in vista delle vacanze di Natale, l'Esercito si mobilita quindi per le famiglie. Ma da parte dei presidi, se "le scuole stanno facendo quello che devono" per frenare i contagi da Coronavirus, "anche le aziende sanitarie locali devono fare la loro parte e, invece, attualmente la situazione che si registra nel Paese è di insufficienza, per questo può essere auspicabile l'intervento del Commissario Figliuolo per renderle finalmente efficienti". E' quando ha affermato Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione nazionale presidi (Anp). "Le Asl - ha precisato - devono migliorare, perché non riescono a fare quello che dovrebbero, cioè i tamponi, il tracing, la comunicazione delle quarantene". Sul dato comunicato da Mario Rusconi, che guida l'Anp di Roma, che il 60-70% delle classi in Dad sarebbe attualmente nelle scuole primarie, Giannelli ha detto "che è plausibile che questo accada, visto che c'è corrispondenza tra la popolazione scolastica delle primarie e la fascia di età che non è ancora vaccinata".

Dal Friuli è invece allarme no-vax. "La vera emergenza per le scuole del Friuli Venezia Giulia - ha spiegato la presidente regionale dell'Associazione Nazionale dei Presidi, Teresa Tassan Viol -, dove in alcuni istituti si raggiungono punte di professori no vax fino a oltre il 10%, nei prossimi giorni potrebbe essere quella di non trovare supplenti, quindi di non poter garantire il diritto allo studio per mancanza di personale".