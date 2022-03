Il tesoro degli oligarchi russi in Italia. La mappa dei beni congelati

Roma, 5 marzo 2022 - Guerra Ucraina, continuano i blocchi ai beni degli oligarchi russi in Italia. Si compone così una mappa dei loro tesori nel Belpaese

Due megayacht e svariati immobili, tra cui anche una villa seicentesca, dislocati tra Sardegna, Liguria, Lombardia e Toscana, del valore complessivo di 143 milioni di euro. Sono i beni in Italia dei super ricchi legati a Putin, sottoposti a 'congelamento' per le sanzioni decise dalle Ue. Si tratta dello stesso provvedimento che venne deciso a suo tempo dall'Onu per colpire Osama Bin Laden. Anche la Ue ha la possibilità di adottare quelli che vengono chiamati listing, attraverso regolamenti che mettono una serie di prescrizioni abbinati a un elenco di nomi. Quando il regolamernto viene pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, quel soggetto avrà i beni congelati in tutti i paesi dell'Unione. La decisione è stata estesta a chi minaccia la pace. Chi è stato colpito dalle decisioni potrà presentare ricorso.

Gli yacht

I provvedimenti sono stati eseguiti dalla Guardia di finanza. Il bene di maggiore valore è Lady M, imbarcazione da sogno di 65 metri dell’oligarca russo Alexei Mordashov (presidente di Severstal): ormeggiata nel porto di Imperia, vale 65 milioni di euro.

È stimato invece 50 milioni di euro il mega yacht Lena del magnate russo dell’energia e delle infrastrutture Gennady Timchenko, amico di Putin, sottoposto a ‘sequestro' nel porto di Sanremo.

Gli immobili

Per quanto riguarda invece gli immobili sottoposti a ‘congelamento', la parte del leone la fa il compendio immobiliare di lusso in Costa Smeralda (golfo del Pevero, ad Arzachena), del magnate russo-uzbeko del gas Alisher Usmanov: vale 17 milioni di euro.

Segue per valore (circa 8 milioni di euro) l’insieme degli immobili, ancora di lusso, in provincia di Como di proprietà del magnate Vladimir Roudolfovitch Soloviev. È stimata meno della metà (circa 3 milioni di euro) invece la seicentesca 'Villa Lazzareschi', sulle colline di Capannori, in provincia di Lucca, del magnate russo Oleg Savchenko.