Roma, 7 ottobre 2020 - Feste private, matrimoni, battesimi, funerali avranno un tetto massimo di partecipanti accettati. Se verrà accolta la proposta del Cts, la capienza massima sarà di cinquanta persone per matrimoni e battesimi e cento per i funerali, con limiti molto piùbassi (20 persone) per le feste private in locali pubblici.

Secondo quello che filtra, su esempio delle ordinanze di alcune regioni (ad esempio la Campania) per i matrimoni dovrà esserci un responsabile sicurezza e distanziamento, dovrebbero essere vietati i buffet e consentiti solo pranzi con tavoli preassegnati, e stabilito un limite massimo di ospiti per tavolo (sei) e divieto di trattenimento danzante. Allo studio anche la possibilità di prevedere come condizione inderogabile per poter partecipare l’utilizzo da parte degli invitati dell’app Immuni. Non a caso già nel decreto legge si stabilisce che l’app resterà attiva fino al 31 dicembre 2021, rispetto al termine del 31 gennaio previsto attualmente.

Nel Dl si stabilisce anche che sarà consentita e promossa "l’interoperabilità di immuni con le piattaforme che operano, con le medesime finalità, nell’Ue". In arrivo ci sarebbe anche un blocco per discoteche e simili. ll provvedimento di riferimento è quello del ministro Speranza del 16 agosto, quando si era deciso di "sospendere all’aperto o al chiuso, le attività del ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati all’intrattenimento o in altri luoghi aperti al pubblico".