Roma, 7 ottobre 2020 - Bollettino con le cifre dell'andamento del Coronavirus in Italia. Il Ministero della Salute aggiornerà sull'andamento a livello nazionale di casi totali, attualmente positivi, morti, guariti, ricoveri e terapie intensive. Ma già i primi dati evidenziano un incremento di contagi in diverse regioni. Prorogato lo stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021. Oltre 220 mila download in un solo giorno per l'app Immuni, che al 5 ottobre risulta scaricata da più di 7,2 milioni di persone. Finora ha inviato 6.270 notifiche mentre 369 utenti positivi hanno caricato i loro codici permettendo di avvisare le persone entrate in contatto con loro. Il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità (Iss) Silvio Brusaferro spiega intanto gli effetti delle misure adottate per la ripresa delle lezioni negli istituti scolastici, spiegando che "la trasmissione del virus è costantemente monitorata e ad oggi risulta molto limitata. I protocolli stanno funzionand".. Una "corsia preferenziale" delle Asl per la gestione dei casi sintomatici a scuola, è quanto chiede la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina.

Il bollettino del 7 settembre

Le notizie locali / Veneto

Ancora un balzo dei numeri dei contagi da coronavirus in Veneto. Sono 375 i nuovi casi positivi conteggiati nelle ultime 24 ore (29.418 dall'inizio dell'emergenza) Due le vittime nelle ultime 24 ore. A dirlo e' il bollettino della Regione Veneto. Sono 417 in piu' invece gli isolamenti domiciliari (10.417 in totale).

Toscana

Nuovo balzo di contagi in Toscana: sono 300 in più rispetto a ieri, con un aumento dell'1,9% rispetto al giorno precedente. L'età media dei casi odierni è di 40 anni circa e, per quanto riguarda gli stati clinici, il 68% è risultato asintomatico, il 27% pauci-sintomatico. Oggi si registrano 4 nuovi decessi, tutti uomini, età media 81 anni: 2 a Firenze, 1 a Pistoia, 1 a Massa Carrara.

Puglia

In Puglia, sono stati eseguiti oggi 4.822 test e sono stati registrati 196 casi positivi: 68 in provincia di Bari, 3 in provincia di Brindisi, 7 nella provincia BAT, 80 in provincia di Foggia, 10 in provincia di Lecce, 27 in provincia di Taranto, 1 caso residente fuori regione.

Sardegna

in Sardegna, nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale, si registrano 101 nuovi casi, 79 rilevati attraverso attività di screening e 22 da sospetto diagnostico. Si registrano tre nuovi decessi, due uomini, di 77 e 84 anni, e una donna di 90 anni, tutti residenti nel nord Sardegna. Le vittime sono 160 in tutto. In totale sono stati eseguiti 204.430 tamponi, con un incremento di 2.056 test rispetto all'ultimo aggiornamento. Sono invece 128 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (+3), mentre resta invariato il numero dei pazienti in terapia intensiva: 19. Le persone in isolamento domiciliare sono 2.243.

Marche

Cresce ancora il numero dei contagiati individuati nelle Marche: nelle ultime 24 ore sono stati 84, il 5,5% rispetto ai 1.524 nel percorso nuove diagnosi (ieri i casi erano stati 35, il 3,9% su 905 test); un risultato analogo in valore assoluto risale al 10 marzo scorso, quando i casi accertati furono 85 su 1.656 tamponi processati. Gli ultimi positivi al Covid-19 sono stati individuati in 46 in provincia di Ascoli Piceno, 12 in provincia di Macerata, 12 in provincia di Pesaro-Urbino, 7 in provincia di Ancona e 7 in provincia di Fermo. Questi casi comprendono 15 soggetti sintomatici.

