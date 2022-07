Marmolada, oggi vertice in procura sul crollo. "Mi trovo davanti a tante porte chiuse"

Passo Fedaia 6 luglio 2022 - È il giorno del vertice in procura e del Ris, che oggi riceve l'incarico per l'esame del DNA sui poveri resti restituiti dalla montagna. Il fascicolo sul crollo della Marmolada è stato aperto per ora contro ignoti e il procuratore capo Sandro Raimondi in questi giorni ha sempre ripetuto: evento imprevedibile, non risultano responsabilità allo stato degli atti. Ma saranno garantiti, assicura, tutti gli accertamenti. "Mi trovo davanti a una stanza con tante porte chiuse, le devo aprire per capire. Se poi dietro alle porte non c'è niente, non c'è niente", spiega Raimondi.

Marmolada, dolore e rabbia tra i parenti delle vittime. "Non dovevano lasciarli salire"

"Mio figlio era preoccupato dal caldo. Gli hanno detto: nessun problema"

Ieri Luca Miotti ,- fratello di Davide, ufficialmente disperso assieme alla moglie Erica Campagnaro - ha messo in fila domande appuntite come le cime della montagna. "Chi è l'istituzione che doveva monitorare la situazione di pericolo del ghiacciaio? Un evento così non può essere stato provocato in un giorno solo. Chi doveva controllare? Mio fratello è una guida esperta, una persona scrupolosa. Non sarebbe mai partito se fosse stato diramato un avviso meteo di allerta".

C'è l'idea, con l'assistenza dell'avvocato Massimo Simonini, di costituire un comitato tra familiari.

Sul tavolo del procuratore finiranno anche testimonianze e filmati. Come quello trasmesso dalla Rai sabato 2 luglio. Il giorno prima del devastante crollo una troupe era salita in vetta e aveva intervistato Cristian Ferrari, glaciologo esperto di Marmolada, a cento metri da dove la montagna è collassata.

Intanto il messaggio del sindaco di Canazei Giovanni Bernard ha avuto il suo effetto. Chiusura totale del ghiacciaio, ha ribadito ieri. Questa mattina passo Fedaia è quasi deserto. Tutt'altra scena rispetto a ieri, quando ai piedi della montagna collassata si era radunata una piccola folla. Con tanti escursionisti in partenza per camminate sul fronte opposto della Marmolada. "Qui è sicuro", ripetevano. Ma si vedevano anche tanti curiosi, famiglie con bambini al seguito venute in pellegrinaggio per scattare foto e immortalare il luogo della tragedia. Resta in silenzio. Il sottofondo lo scrosciare di una sorgente che scende dalla montagna.