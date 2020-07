Roma, 23 luglio 2020 - Sconto di pena per Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano, i due accusati del ferimento Manuel Bortuzzo, inchiodando il nuotatore su una sedia a rotelle con le gambe paralizzate. La Corte di Appello di Roma ha ridotto a 14 anni e 8 mesi di carcere la pena per gli autori dell'aggressione. "Ho sentito Manuel e la sua famiglia che hanno accettato serenamente la decisione dei giudici, senza nessuna polemica", assicura il legale dell'atleta Massimo Ciardullo.

Bortuzzo fu colpito a Roma nel febbraio del 2019. In primo grado i due, rei confessi, erano stati processati con rito abbreviato, ed erano stati condannati a 16 anni. Ma in appello è caduta l'accusa di tentato omicidio nei confronti di Martina Rossi, la fidanzata del nuotatore. Quella notte Marinelli e Bazzano in piazza Eschilo, nel quartiere Axa della Capitale, spararono tre colpi di pistola contro Bortuzzo, che venne raggiunto alla schiena. Lì c'era anche la fidanzata, accanto al distributore automatico di sigarette, lei rimase miracolosamente illesa.

L'avvocato Ciardullo commenta: "Dal canto mio è una sentenza che rispetto ma che non condivido, attendo di leggere le motivazioni. Dobbiamo capire perché è caduta l'accusa di tentato omicidio nei confronti della fidanzata di Manuel".