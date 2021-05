Verbania, 29 maggio 2021 - Gabriele Tadini, il caposervizio della funivia del Mottarone, agli arresti domiciliari. Mentre Il gestore dell'impianto, Luigi Nerini, e il direttore di esercizio, Enrico Perocchio, tornano liberi ed hanno lasciato il carcere di Verbania. La decisione è stata presa dal gip Donatella Bonci Buonamici, al termine di una giornata di interrogatori.

I tre erano stati fermati nella notte tra martedì e mercoledì in merito all'incidente alla funivia che domenica scorsa ha causato 14 morti. Il gip ritiene sufficienti i domiciliari per Tadini, mentre nei confronti degli altri due indagati non sussisterebbero i gravi indizi necessari per una misura cautelare.

Tadini ha ammesso l'uso del forchettone. Mentre gli altri due hanno invece negato di sapere del blocco del freno d'emergenza. Nerini nel suo interrogatorio si è difeso sostenendo che la sicurezza e le manutenzioni dell'impianto non sono responsabilità dell'imprenditore, ma delle ditte a cui vengono affidate, quindi al caposervizio e al direttore di esercizio.

Il procuratore capo di Verbania, Olimpia Bossi, ha commentato: "Contro Nerini e Perocchio il giudice ha ritenuto le prove non sufficienti ritenendo le parole di Tadini non credibili". E le indagini continuano: "Noi abbiamo accertamenti nelle indagini programmati e che proseguiranno, gli indagati restano gli stessi e manca l'accertamento sul perché la famosa fune si è rotta". Inoltre la procura, lette le motivazioni del gip, farà valutazioni "ed esistono semmai strumenti di impugnazione". Il magistrato ha spiegato: "Bisogna accertare tutte le responsabilità di chi ha concorso a causare questo terribile incidente e da lunedì riprenderemo con tutti i passi tecnici che dovremo fare".

Il legale di tadini, Marcello Perillo: "Non si è reso conto dopo una giornata devastante. Per me professionalmente è una soddisfazione. La questione del blocco frenante è colpa sua e su questo aspetto è indifendibile. Mi sembrava offensivo chiedere la libertà".