Soverato, fulmine colpisce famiglia di Bergamo sulla spiaggia. Padre in gravi condizioni

Soverato (Catanzaro), 8 agosto 2022 - Un fulmine ha colpito una famiglia in una spiaggia libera a Soverato , località marina nel Catanzarese. Il gruppo di quattro persone, originarie di Bergamo , si trovava al mare, nei pressi del lido di Salapadù , quando improvvisamente poco dopo le 15 è iniziato a piovere. Un violento temporale si è abbattuto sulla spiaggia. La famiglia, composta da padre , madre , figlio di 6 anni e da una nonna , ha subito deciso di abbandonare la spiaggia, quando è stata violentemente colpita da un fulmine.

Secondo le ricostruzioni fornite dal personale medico del 118 intervenuto sul luogo, a essere colpito dal fulmine sarebbe stato il bambino che presenterebbe foro di entrata e di uscita. Il piccolo era in collo al padre e di fatto ha fatto da conduttore per la scarica elettrica che si è diffusa sul corpo bagnato dell'uomo.

Le due donne sono state sbalzate a metri di distanza e sono svenute, ma sono illese, così come il piccolo. Il padre, che presentava lesioni da folgorazione, invece è in gravi condizioni; dopo essere stato rianimato dai medici sulla spiaggia, è stato trasferito in ambulanza presso l'ospedale Pugliesi-Ciaccio di Catanzaro, dove si trova intubato nel reparto di rianimazione. All'ospedale di Catanzaro si trova anche il piccolo. Oltre al 118, sulla spiaggia dove è avvenuto lo schianto del fulmine sulla famiglia è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri di Soverato.