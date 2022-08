Allerta meteo al Sud, previsti forti temporali e grandine: La mappa

Roma, 8 agosto 2022 - Il fronte temporalesco che ha colpito duramente il Nord si sta rapidamente spostando verso Meridione. In base alle ultime previsioni meteo, le piogge potrebbero essere forti, tanto che per domani, martedì 9 agosto , la Protezione civile ha dirmato un' allerta maltempo per rischio idrico e idrogeologico per Sicilia , Sardegna , Calabria , Puglia , Basilicata , Campania , Abruzzo e Molise , ma anche Lazio e Marche . Si tratta di un'allerta gialla con un livello di criticità basso (ordinario).

I temporali si sono già visti oggi sul nord della Sardegna: l'aeroporto Costa Smeranda ha dovuto sospendere l'attività dirottoando e cancellando voli. Buriana anche sulla Calabria: a Soverato un fulmine ha colpito una famiglia in spiaggia. Piogge intense con raffiche di vento e saette hanno colpito l'Umbria e il capoluogo Perugia. Per domani gli esperti di 3bMeteo prevedono tempo instabile al Sud, con "frequenti rovesci e temporali anche forti, specie lungo la dorsale Appenninica", e temperature in diminuzione, con "massime tra 28 e 32".

I fenomeni attraverseranno lo Stivale da Nord a Sud nelle prossime ore. Già nella notte "u n impulso instabile proveniente da nordest raggiungerà il medio-alto Adriatico" con conseguenti rovesci sulle Marche , alta Umbria e Toscana orientale .

Durante la giornata di domani le piogge si sposteranno a Lazio , Abruzzo , Molise , Campania , Basilicata e Calabria , mentre migliorerà il tempo al Centro: sono previsti temporali forti anche con grandine . Precipitazione anche a carattere intenso sulle Sardegna , specie orientale e Sicilia centro-settentrionale. Al Nord prevarrà il tempo salvo annuvolamenti e locali scrosci su Alpi e Pre-Alpi.