Lipari, 13 agosto 2021 - Covid a Panarea: su 15 tamponi eseguiti, 14 sono risultati positivi al virus. Da domani stop per una settimana ai turisti in arrivo: per 7 giorni sarà vietato l'attracco nel porto di San Pietro ai classici vaporetti che arrivano dalla Sicilia e dalla Calabria.

Bollettino Covid Italia del 13 agosto

In tutte le isole Eolie quest'anno registra un gran numero di vacanzieri: superate le 100 mila presenze di cui molti i giovani. In tutte le baie dell'arcipelago ci sono yacht, velieri e catamarani. Nelle altre sei isole i turisti potranno arrivarci regolarmente con i vaporetti, anche a Lipari, dove si registrano 15 casi.

L'ordinanza di stop è stata emessa dal sindaco di Lipari, Marco Giorgianni, su rischiesta dell''Asp di Messina. "L'obiettivo è evitare l'assembramento nell'area portuale", ha spiegato il primo cittadino. Sull'isola di panarea inoltre sono vietati i concerti, anche i mini live nei bar e nei pub.

Zona gialla e bianca: i parametri per i colori delle regioni

Regole zona gialla: bar, coprifuoco e mascherine. Cosa si può fare