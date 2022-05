Bollettino Covid oggi: contagi, ricoveri e morti in Italia. I dati del 10 maggio

Articolo : Pregliasco: in Italia 20 milioni di contagi in autunno

Roma, 10 maggio 2022 - Bollettino Covid, in arrivo nel pomeriggio i dati aggiornati del ministero della Salute sull'andamento della pandemia in Italia. Ieri, 9 maggio, sono stati registrati 17.155 casi a fronte di pochi tamponi, 126.559 per l'esattezza, e 84 morti.

"I numeri ci segnalano ancora una circolazione significativa del virus, la pandemia è ancora in corso anche se siamo fuori dallo stato di emergenza. Faccio appello alle persone più fragili di somministrare il secondo booster". Lo afferma il ministro della Salute, Roberto Speranza, al convegno 'Dalla pandemia al Pnrr: come comunicare la salute ai cittadini' sottolineando proprio "l'importanza di informare le persone". "La mortalità - aggiunge - oscilla tra gli 83, 84, 85 anni e, dunque, è collegata a persone di età molto avanzata ma il booster può salvare loro la vita". Secondo gli ultimi dati disponibili della Fondazione Gimbe, poco meno di 500mila persone hanno già ricevuto la quarta dose, meno del 10% della platea a cui è raccomandata al momento. "Questi numeri devono necessariamente crescere nelle prossime settimane", ribadisce Speranza.

Continua il calo dei soggetti positivi al Covid in Veneto. Nonostante 5.719 nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore, i soggetti oggi positivi sono 54.968, a fronte dei 63.094 che si contavano il 5 maggio, appena cinque giorni fa. I pazienti ricoverati in area medica sono poi 817 (-8), e quelli in terapia intensiva 40 (-2). Nove, infine, i decessi registrati.

Oggi in Puglia sono stati registrati 21.754 test per l'infezione da Covid-19 e 4.114 nuovi casi, di cui 1.445 in provincia di Bari. Inoltre sono stati registrati 7 decessi. Attualmente sono 92.802 le persone positive, 517 sono ricoverate in area non critica e 30 in terapia intensiva. Complessivamente dall'inizio dell'emergenza i casi totali sono 1.096.731a fronte di 10.740.057 test eseguiti, 995.569 sono le persone guarite e 8.360 quelle decedute.

In Toscana 3.325 nuovi casi positivi al Covid. I test effettuati sono stati 20.515, di cui 2.742 tamponi molecolari e 17.773 antigenici rapidi, con un tasso dei nuovi positivi del 16,21%, che raggiunge il 72,1% sulle prime diagnosi. Si registrano 9 decessi.

Sono 2.063 i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall'inizio dell'emergenza - al netto dei riallineamenti - a 388.718. Sono cinque i pazienti deceduti con il totale che sale a 3.253. Gli attualmente positivi sono 57.464 (+796 rispetto a ieri). Sono 304 pazienti (-15) sono ricoverati in ospedale in area medica; 10 (+1) in terapia intensiva, mentre gli altri 57.150 (+810) sono in isolamento domiciliare. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 2.881 tamponi molecolari e 11.054 test antigenici. Il tasso di positività è pari a 14,8%.

In Sardegna si registrano oggi 1.797 nuovi casi di Covid e un decesso. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 9.069 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 9 (stesso numero di ieri) e quelli in area medica 273 (+1). Le persone in isolamento domiciliare scendono a 24.882 (-789).

Nelle ultime 24 ore sono stati individuati nelle Marche 1.731 casi di Covid-19, con 5.160 tamponi processati nel percorso diagnostico e un tasso di positività al 33,5% (ieri era al 37,7% con 580 casi). L'incidenza cumulativa su 100 mila abitanti, è tornata a calare, passando da 632,74 a 612,30. Non sono state registrate vittime correlate al Covid-19: il bilancio dall'inizio della crisi pandemica è di 3.868 morti. Sono complessivamente 133 i pazienti assistiti negli ospedali (-11), con 4 pazienti in rianimazione (-1).

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 10.326 tamponi sono stati rilevati 1.051 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 10,18%. Nella giornata odierna si registrano i decessi di 6 persone. Il numero complessivo delle persone decedute da inizio pandemia ammonta a 5.051.

Scendono ancora e si avvicinano a quota 10 mila gli attualmente positivi al Covid in Umbria: sono infatti 10.187, 282 in meno di lunedì. I ricoverati in ospedale sono 212, due in più, con quattro posti occupati nelle terapie intensive (invariati). Nell'ultimo giorno non sono stati registrati altri morti per il virus, mentre i nuovi casi sono stati 861. In Alto Adige si registrano 550 nuovi casi di Covid-19, su 3.131 tamponi processati, e tre morti. In leggero calo il numero di pazienti ricoverati in ospedale: 42 nei normali reparti (85 in meno rispetto a ieri) e 3 in terapia intensiva (uno in meno).