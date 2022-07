Covid oggi 11 luglio, i contagi in Italia: bollettini dalle regioni in diretta

Roma, 11 luglio 2022 - Via libera ufficiale alla quarta dose di vaccino per gli over 60 in Italia mentre resta alta l'attenzione sul bollettino Covid. Il report di oggi non sarà significativo per capire l'andamento reale della curva epidemica: con il minor numero di tamponi effettuati la domenica, è atteso un numero di nuovi contagi sottostimato. Importante invece valutare il trend dei ricoveri, in costante crescita da settimane. Il report del ministero con l'aggiornamento quotidiano sull'epidemia di Coronavirus è atteso nel pomeriggio. Ecco intanto i numeri che arrivano dalle Regioni: i resoconti locali evidenziano come previsto un numero dei casi in picchiata.

Pubblicheremo qui, non appena disponibile, il reporto del ministero della Salute con i nuovi dati su contagi, ricoveri, decessi in Italia.

Sono 2.933 i nuovi casi di Covid rilevati Puglia su 10.496 test giornalieri registrati, con una incidenza del 27,9%. Una sola vittima. La provincia più colpita è quella di Bari (879 casi), seguita da quella di Lecce (747), Brindisi(351) e Taranto (326). Nel Foggiano sono stati rilevati 317 casi e nella Bat 246. I positivi residenti fuori regione sono 52 e 15 quelli per cui non è stata ancora definita la provincia di provenienza. Le persone attualmente positive sono 85.083, delle quali 432 sono ricoverate in area non critica (ieri 437) e 19 in terapia intensiva (come ieri).

Il bollettino della Regione Veneto registra 2.317 nuovi positivi nelle ultime 24 ore. Attualmente si calcola siano 98.190 le persone in isolamento. Sono 11 i decessi registrati, che portano il totale da inizio pandemia a 14.871. In aumento i ricoveri ospedalieri: 852 le persone ricoverate nei normali reparti (+11) e 39 (+2) quelle in terapia intensiva.

In Sardegna si registrano oggi 1.392 ulteriori casi confermati di positività al covid (di cui 1311 diagnosticati da antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2250 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 10 (- 3). I pazienti ricoverati in area medica sono 164 (+ 4). 37116 sono i casi di isolamento domiciliare (+ 601). Si registrano 6 decessi: due donne di 80 e 87 anni e due uomini di 58 e 87, residenti nella Provincia di Oristano; due uomini di 78 e 85 anni, residenti rispettivamente nella provincia di Sassari e nella Città Metropolitana di Cagliari.

In Toscana i nuovi casi di Covid sono 1.200. I test effettuati sono stati 4.985, di cui 841 tamponi molecolari e 4.144 antigenici rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 24,07%, che arriva al 73% sulle prime diagnosi. I decessi registrati dalla Regione sono 11: tre uomini e otto donne con un'età media di 81,5 anni. Stando al bollettino diffuso dall'ente, le persone attualmente positive sono 78.155, lo 0,8% in meno rispetto a ieri. I ricoverati sono 685 (+34), di cui 29 in terapia intensiva (+8).

Sono 1.142 i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 3 nuovi casi (si tratta di una 85enne della provincia di Teramo e di una 91enne della provincia di Pescara, mentre 1 decesso è risalente ai giorni scorsi ed è stato comunicato solo oggi dalla Asl). Gli attualmente positivi sono 47539 (+938 rispetto a ieri). Di questi, 219 pazienti (+15 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 4 (+1 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare.

Nelle ultime 24 ore in Friuli Venezia Giulia sono state accertate complessivamente 554 nuove positività al Covid. Nel dettaglio: 151 da 1.146 tamponi molecolari e 403 da 1.317 tamponi antigenici. Oggi si è registrato 1 decesso. In terapia intensiva sono ricoverate 6 persone, 191 invece negli altri reparti. L'incidenza su 7 giorni (per 100 mila abitanti) è pari a 1010,2.