Covid oggi in Italia: 79.920 nuovi casi. Il bollettino del 10 luglio dalle regioni

Roma, 10 luglio 2022 - Calano i nuovi contagi di Covid in Italia, ma crescono ancora i ricoveri ordinari e lievemente anche le terapie intensive. E' quanto emerge dal bollettino di oggi (qui i dati del 9 luglio), mentre le Regioni si preparano alla riapertura degli hub per ripartire con la vaccinazione anti Covid in modo da somministrare la quarta dose agli over 60 non appena arriverà il via libera dell'Ema e la successiva autorizzazione da parte di Aifa e del ministero della Salute. Gli esperti sconsigliano di lasciar correre il virus, Silvio Brusaferro ad esempio sottolinea come "Omicron 5 sta colpendo i lavoratori della sanità, mettendo a rischio i servizi". E restano osservati speciali i grandi eventi come i concerti (positiva anche la cantante Elisa, costretta a cancellare sia la tappa di Pistoia che quella di Bologna del suo tour).

Il bollettino Covid del 10 luglio

Sono 79.920 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore (ieri i contagiati erano stati 98.044). I tamponi effettuati (tra antigenici e molecolari) sono stati 303.848 con il tasso di positività che si attesta al 26,3%, in aumento rispetto al 25,1% di ieri. I morti sono invece 44, in calo rispetto alle 93 del giorno precedente. Il numero delle vittime totali da inizio pandemia sale a 169.106. Sono 350 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 6 in più rispetto a ieri. Gli ingressi giornalieri sono 34. I ricoverati nei reparti ordinari sono 9.044, 180 in più di ieri. Gli attualmente positivi sono ora 1.300.072, in continua crescita negli ultimi giorni (+37.207). In totale sono 19.439.501 i contagiati dall'inizio della pandemia. I dimessi e i guariti sono 17.970.323, con un incremento di 44.312.

Campania

In Campania sono 11.234 i positivi al Coronavirus su 38.381 i test effettuati. Non si registrano invece decessi.

Veneto

Rallenta la crescita dei casi di Covid-19 in Veneto, legata alla fine della settimana: 6.997 i positivi nelle ultime 24 ore, che portano il totale a 1.942.445 contagiati. Il bollettino regionale segnala una vittima, con il totale a 14.860. Aumentano ancora, ma meno rispetto ai giorni scorsi, gli attuali positivi, che sono 97.987 (+836). Scendono infine i dati ospedalieri, con 841 ricoveri in area non critica (-5) e 37 (invariato) in terapia intensiva.

Emilia Romagna

In Emilia Romagna sono stati identificati 6.738 nuovi casi, su un totale di 16.100 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore (5.616 molecolari e 10.484 test antigenici rapidi). Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 41,8%. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive sono 43 (+2 rispetto a ieri), mentre quelli negli altri reparti Covid sono 1.290 (+62 rispetto a ieri). Sono invece 75.402 (+1.287) le persone in isolamento a casa. Quattro i decessi.

Puglia

In Puglia sono 6.275 i nuovi casi su 22.149 test: 1.821 i contagi in provincia di Bari, 472 nella provincia di Barletta, Andria, Trani e 766 in quella di Brindisi, 674 in provincia di Foggia, 1.507 in provincia di Lecce, 914 in provincia di Taranto nonché 102 residenti fuori regione e 19 di provincia in via di definizione. Inoltre sono stati registrati 8 decessi. Attualmente sono 83.697 le persone positive, 437 sono ricoverate in area non critica e 19 in terapia intensiva. Complessivamente dall'inizio dell'emergenza i casi totali sono 1.280.493, 1.188.113 sono le persone guarite e 8.683 quelle decedute.

Toscana

Sono 5.071 i nuovi casi di Coronavirus in Toscana, dove si registrano due decessi. In aumento i ricoveri che oggi sono 639 (8 in più rispetto a ieri), di cui 21 in terapia intensiva (-6). Dall'inizio dell'epidemia nella regione i contagi sono 1.255.695 e 10.229 i deceduti. I guariti raggiungono quota 1.168.955 (93,1% dei casi totali) e gli attualmente positivi sono 76.511.

Marche

Nelle ultime 24 ore, nelle Marche, sono stati individuati 2.596 casi di Covid-19. Quattro le vittime legate al vrus. Sono complessivamente 163 (+4) i pazienti assistiti negli ospedali e 33 (-1) nei pronto soccorso. Nelle terapie intensive ci sono 7 pazienti (+1) e il tasso di occupazione dei posti letto è al 3%.

Abruzzo

Sono 2.265 i nuovi casi di Covid-19 accertati nelle ultime 24 ore in Abruzzo. Sono emersi dall'analisi di 1.733 tamponi molecolari e 8.944 test antigenici: il tasso di positività è pari al 21,21%. Continua a salire il numero degli attualmente positivi al virus, che sono ora 46.601 (+1.684): 204 pazienti sono ricoverati in ospedale in area medica (+7) e 3 sono in terapia intensiva (-1), mentre i restanti sono in isolamento domiciliare. I guariti sono 406.254 (+579). Due i decessi.

Le altre regioni

In Calabria i nuovi casi sono 1.957, mentre i decessi sono quattro. In Sardegna invece non si registrano vittime, ma i nuovi positivi sono 1.825. I Friuli Venezia Giulia si registrano 1.162 nuovi casi e un decesso. I casi registrati in Basilicata sono 713, quelli in Trentino invece sono 603.