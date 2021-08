Roma, 15 agosto 2021 - Ferragosto tra Green pass e controlli. Il Covid condiziona anche quest'anno le vacanze e si attende anche oggi il bollettino del ministero della Salute per verificare l'andamento del'epidemia in Italia de. Ieri la curva dei contagi ha segnato un calo nei casi e anche nelle terapie intensive (qui il bollettino completo del 14 agosto), ma l'attenzione resta alta soprattutto nelle regioni a rischio 'zona gialla' come la Sicilia. Sull'isola fino al 16 agosto è obbligatoria la mascherina anche all'aperto nei luoghi più frequentati, una misura già reintrodotta in altre zone della penisola.

Intanto scritte e simboli No Vax realizzati con vernice spray rossa sono comparsi al Palavaccini di Moncalieri, l'hub vaccinale allestito nell'area dell'ex foro boario della città alle porte di Torino. Invece è stato attaccato a un ventilatore per la respirazione assistita il cardinale Raymond Leo Burke, esponente di spicco dell'ala conservatrice della Chiesa e scettico in passato sul ricorso ai vaccini contro il Coronavirus. L'alto prelato è ricoverato in ospedale dallo scorso 11 agosto dopo essere risultato positivo.

Il bollettino Covid del 15 agosto

Regioni / Toscana

Sono 725 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle 24 ore in Toscana a fronte di 12.231 test (8.637 tamponi molecolari e 3.594 test rapidi). Il tasso dei nuovi positivi è 5,93% (13,8% sulle prime diagnosi). Rispetto a ieri i contagi sono in aumento, a fronte di un minor numero di test, e il tasso di positività è in crescita: ieri i casi erano 683 su 14.378 test con un tasso del 4,75%.

In Sardegna sono 275 i nuovi casi di Covid, sulla base di 2.231 persone testate. Sono stati processati in totale 2.741 test fra molecolari e antigenici. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 21 (lo stesso numero di ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 134 (+3 rispetto a ieri). Inoltre, 7.135 sono i casi di isolamento domiciliare (+34 rispetto a ieri). Si registrano 5 decessi, tra loro un uomo di 50 anni della provincia di Oristano.

Oggi in Puglia su 11.910 test sono stati individuati 184 casi positivi: 46 in provincia di Bari, 8 in provincia di Brindisi, 48 nella provincia BAT, 31 in provincia di Foggia, 41 in provincia di Lecce, 7 in provincia di Taranto, 3 casi di residenti fuori regione,9 casi di provincia di residenza non nota. Il tasso di positività è dell'1,5% (ieri 1,98%). Inoltre è stato registrato un decesso. Attualmente sono 4.208 le persone positive, 128 sono ricoverate, 22 in terapia intensiva. Complessivamente dall'inizio dell'emergenza i casi totali sono 259.682 a fronte di 3.079.519 test eseguiti, 248.792 sono le persone guarite e 6.682 quelle decedute

In Basilicata sono 64 i nuovi positivi rilevati su 653 tamponi molecolari.