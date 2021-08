Roma, 16 agosto 2021 - Un occhio al bollettino sui contagi Covid e uno sguardo alla situazione degli ospedali, per comprendere la situazione dell'epidemia in Italia. Restano Sardegna e Sicilia le due regioni con il tasso di occupazione delle terapie intensive più alto, anche se stabile, rispettivamente al 10% e al 9%, secondo i dati Agenas aggiornati a ieri. Sul limite quindi della soglia massima prevista dai nuovi parametri. Le regione hanno anche l'incidenza più alta in Italia pari al 147,93 e 140,16 per 100mila abitanti. Per quanto riguarda i reparti ordinari è ancora la Sicilia ad avere la percentuale più alta, e sulla soglia massima, con il 15% seguita dalla Calabria con il 13%, dalla Basilicata con il 9% e dalla Sardegna con l'8%. In rialzo la Toscana a 6% (+1%). Oggi i dati di Ministero della Salute e Protezione civile aggiorneranno su nuovi casi, attualmente positivi, morti e guariti.

Le regioni / Toscana

In Toscana sono 527 in più rispetto a ieri i nuovi casi di Covid. Sono stati eseguiti 4.901 tamponi molecolari e 986 tamponi antigenici rapidi per un tasso di positività del 9%. Oggi si registrano 3 decessi: 2 uomini e una donna con un'età media di 76,3 anni. Gli attualmente positivi sono oggi 12.388 mentre i ricoverati sono 334 (14 in più rispetto a ieri), di cui 37 in terapia intensiva (+4).

Sono 291 i nuovi contagi rilevati in Veneto nelle ultime 24 ore sulla base di 10.714 tamponi effettuati per un indice di positività del 2,72%. Non vi sono decessi per cui il totale delle vittime resta fermo a 11.654. Negli ospedali sono ricoverati 221 pazienti (+13): 186 in area non critica (+11) e 35 (+2) in terapia intensiva. Gli attuali malati in isolamento sono invece 13.416 (+86).

L'1,7% dei 5.905 test processati nelle ultime ore in Puglia ha dato esito positivo: si tratta di 103 nuovi casi di contagio di cui la gran parte, 31, rilevati in provincia di Lecce. Nelle ultime 24 ore non sono state registrate vittime. Gli attualmente positivi sono 4.235 di cui 159 ricoverati. I pazienti nelle terapie intensive sono 23 mentre 136 persone si trovano nei reparti di area non critica.

Le altre regioni

Nessun decesso e solo 2 contagi in Alto Adige.