Roma, 14 agosto 2021 - Attesa per il bollettino di oggi del ministero della Salute sull'andamento del Covid in Italia. I contagi continuano a registrare un incremento (qui il bollettino completo del 13 agosto), così come ricoveri e terapie intensive. Preoccupa la situazione in Sicilia, dove l'elevato numero di nuovi casi ha spinto il governatore Nello Musumeci a firmare un'ordinanza con misure restrittive che vanno dall'obbligo della mascherina all'aperto in luoghi affollati al divieto di accesso agli uffici pubblici senza Green Pass. L'isola resta a un passo dalla zona gialla, mentre in quasi tutta la penisola scattano i divieti di falò in spiaggia.

E dal nuovo report dell'Iss emerge che cresce l'incidenza dei casi tra i bambini (tra 0-9 anni supera i 50 casi) e che, negli ultimi 30 giorni, il tasso di ospedalizzazione per i non vaccinati è stato oltre sette volte più alto rispetto ai vaccinati con ciclo completo. Intanto si lavora al ritorno a scuola: il nuovo protocollo di sicurezza, firmato tra ministero dell'Istruzione e sindacati, prevede tamponi gratuiti per gli insegnanti, corsia preferenziale per i vaccini del personale scolastico e misure per evitare le classi pollaio.

Il bollettino Covid del 14 agosto

Regioni / Emilia Romagna

Torna a salire il conteggio dei nuovi casi in Emilia-Romagna. Oggi sono 765 in più rispetto a ieri, su un totale di 26.811 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore (di cui 8.547 molecolari e 18.264 rapidi). Il tasso di positività è al 2,8%. Dei 765 nuovi contagiati, 285 sono asintomatici. Oggi si registrano anche quattro nuovi decessi: due a Modena e due a Bologna. In totale, dall'inizio dell'epidemia in regione hanno perso la vita 13.299 persone. Di fatto stabili i ricoveri: ci sono due pazienti in più in terapia intensiva (38 in tutto) ma sono tre in meno negli altri reparti Covid (316 in totale).

Sono 683 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle 24 ore in Toscana su 14.378 test di cui 8.227 tamponi molecolari e 6.151 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è del 4,75% (11,2% sulle prime diagnosi). Rispetto a ieri i contagi sono in calo a fronte di un numero quasi invariato di test mentre il tasso di positività è in diminuzione: i casi erano 819 su 14.526 test con un tasso del 5,64%. Gli attualmente positivi sono oggi 12.189, +0,6% rispetto a ieri. I ricoverati sono 301 (6 in più rispetto a ieri), di cui 33 in terapia intensiva (1 in più). Si registrano 5 nuovi decessi: 2 uomini e 3 donne con un'età media di 79,2 anni.

Sono 600 i nuovi contagi registrati in Veneto nelle ultime 24 ore. Non si segnala alcun decesso. Il totale degli infetti, da quando è iniziata l'epidemia, sale a 445.292, quello delle vittime resta fermo a 11.652. I soggetti attualmente positivi e in isolamento sono 13.286 (-248). I dati clinici non hanno subito grandi variazioni rispetto a ieri: i ricoverati nelle aree non critiche degli ospedali sono 175 (+2), mentre è invariato, 31, quello delle terapie intensive.

Tre morti e 334 nuovi casi (su 16.867 test): sono questi i dati relativi alla Puglia. Il tasso di positività odierno scende all'1,98% (rispetto al 2,29% di ieri quando i nuovi positivi erano stati 361). Stabile l'occupazione dei posti in terapia intensiva, con 21 ricoveri; mentre aumenta il numero dei pazienti ricoverati in area non critica: oggi si registrano 3 nuovi ingressi per un totale di 128 persone, tre in più rispetto a ieri. Il totale dei casi positivi in regione è di 4.107.

Nelle Marche si registrano 199 nuovi casi, l'11,8% rispetto ai 1.680 tamponi processati nel percorso per le nuove diagnosi (ieri il rapporto era stato del 12,9% con 171 casi su 1.330 tamponi); il tasso di incidenza su 100 mila abitanti è sceso per il secondo giorno consecutivo ed ora è a 74,59 (ieri era a 76,02). Gli ultimi casi sono stati individuati 40 in provincia di Ancona, 59 in provincia di Macerata, 23 in quella di Pesaro-Urbino, 29 nel Fermano, 28 nel Piceno e 20 fuori regione. Sono poi 40 i pazienti 'Covid-19' assistiti nei reparti ospedalieri, 2 più di ieri, e 7 nei pronto soccorso (+1). Nelle terapie intensive ci sono 6 pazienti (-1). Nelle ultime 24 ore non sono state registrate vittime correlate al Coronavirus, quindi il bilancio dall'inizio della pandemia resta fermo a 3.043 morti

In Friuli Venezia Giulia sono 99 i nuovi casi individuati: 93 da 4.503 tamponi molecolari per una percentuale di positività del 2,07%, 6 casi da 3.982 i test rapidi antigenici (0,15%). Non si registrano decessi, Ci sono poi 4 persone ricoverate in terapia intensiva, mentre i pazienti in cura in altri reparti sono 29. I decessi complessivamente ammontano a 3.792, con la seguente suddivisione territoriale: 813 a Trieste, 2.014 a Udine, 672 a Pordenone e 293 a Gorizia. I totalmente guariti sono 104.405, i clinicamente guariti 140, mentre le persone in isolamento risultano essere 881. Dall'inizio della pandemia sono complessivamente 109.251 le persone risultate positive in regione.

In Basilicata sono 68 i nuovi positivi, mentre sono 32 le persone ricoverate di cui una è in terapia intensiva. In Alto Adige i nuovi casi sono 52, in calo i pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri: 12 contro i 16 di ieri.