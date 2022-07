Covid oggi: i contagi in Italia. Il bollettino dalle Regioni in tempo reale

Roma, 13 luglio 2022 - Attesa per il nuovo bollettino sull'andamento del Covid in Italia, dopo l'impennata di contagi di ieri (qui i dati completi del 12 luglio). Il trend delle ospedalizzazioni resta in crescita. Secondo i dati degli ospedali aderenti alla rete sentinella di Fiaso, nella settimana dal 5 al 12 luglio, il numero dei ricoverati è cresciuto del 35,5%. Un balzo significativo rispetto al +19% registrato nei sette giorni precedenti. Dall'analisi, tuttavia, emerge un andamento differente delle curve tra l'occupazione dei reparti ordinari e le terapie intensive. A fronte di un rialzo del 38% dei ricoverati nei reparti ordinari (malattie infettive, medicina interna) si assiste a una lievissima flessione del 7% nelle rianimazioni (pari a 3 pazienti in meno).

Intanto le le Regioni ripartono con la somministrazione della quarta dose di vaccino estesa agli over 60. "Le fornitura dopo l'estate saranno con un vaccino adattato. BioNtech, Pfizer e Moderna stanno lavorando a un altro vaccino adattato. E sarà un vaccino bivalente, per il ceppo tradizionale e per le varianti", ha dichiarato Pierre Delsaux, direttore generale dell'Hera (l'Agenzia europea per la gestione delle emergenze sanitarie) in audizione alla commissione del Parlamento europeo, rassicurando che le quantità saranno sufficienti "per proteggere la popolazione europea e anche per donarli all'estero". "Qualsiasi vaccino bivalente sarà un buon vaccino, sarà migliore di quello attuale anche contro le varianti", ha aggiunto.

"Alcuni Stati sono in ritardo con la campagna vaccinale per il secondo booster mentre siamo con la quinta ondata di Covid in avvio o già in fase di aumento", ha invece detto, sempre in audizione,la direttrice Andrea Ammon, la direttrice dell'Ecdc. "Ciò richiederà degli sforzi per fare in tempo e questo sforzo va fatto ora. Prevediamo che entro settembre ci sarà il picco dei contagi o sarà già superato e quindi l'impatto di un secondo booster ritardato non sarà ampio".

Sono 10.885 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Veneto nelle ultime 24 ore, con il totale dei contagi che arriva a 1.969.622. Le vittime sono 5, per un totale di 14.890 dall'inizio della pandemia. Prosegue la salita degli attuali positivi, che restano oltre quota centomila, e sono 103.124, 2.064 in più rispetto a ieri. Sostanzialmente stabile la situazione clinica, con 908 ricoveri in area non critica (+3) e invariati a 46 in terapia intensiva.

Nel Lazio oggi, su 5.689 tamponi molecolari e 37.166 tamponi antigenici, si registrano 10.062 nuovi casi positivi (-3.324 rispetto a ieri), sono 15 i decessi (+4), 925 i ricoverati (+41), 69 le terapie intensive (+6) e 7.029 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 23,4%.

In Puglia sono 8.253 i nuovi casi di contagio accertati. Si tratta del 30,9% dei 26.678 test processati. Il numero più alto di nuovi positivi è stato rilevato in provincia di Bari in cui si contano 2.453 malati covid in più rispetto a ieri. Seguono per numero di nuovi casi, le province di Lecce con 1.859, Taranto con 1.282, Foggia con 905, Brindisi con 822 e Bat con 754. Altri 143 casi riguardano residenti fuori regione e di altri 35 non è nota la provincia di residenza. Gli attualmente positivi sono 90.972 di cui 444 ricoverati in area non critica covid e 20 in terapia intensiva. I decessi sono 12 che fanno salire a 8.709 il totale delle vittime del virus.

Sono 6.083 di cui 5.976 a test antigenico, i nuovi positivi al Covid in Piemonte. Il rapporto positivi tamponi si attesta al 24,8%. I ricoveri ordinari sono 531 (- 1 rispetto a ieri), quelli in terapia intensiva 11, meno 2 rispetto a ieri. Un decesso è stato segnalato di

paziente con diagnosi di Covid.

In Toscana sono 5.696 i nuovi positivi (1.056 confermati con tampone molecolare e 4.640 da test rapido antigenico), che portano il totale a 1.274.002 dall'inizio della pandemia. Gli attualmente positivi sono oggi 85.232. I ricoverati sono 712 (8 in più rispetto a ieri), di cui 29 in terapia intensiva (4 in più). Infine si registrano 4 nuovi decessi.

In Calabria sono 3.178 i nuovi contagi registrati (su 10.003 tamponi effettuati), +1.247 guariti e 3 morti (per un totale di 2.719 decessi). Il bollettino, inoltre, registra +1.928 attualmente positivi, ricoveri stabili (per un totale di 315) e, infine, +3 terapie intensive (per un totale di 14).

In Friuli Venezia Giulia sono state accertate complessivamente 2.247 nuove positivitàal Covid. Nel dettaglio: 455 da 2.878 tamponi molecolari e 1.792 da 5.821 tamponi antigenici.Registrato poi un decesso a Udine. In terapia intensiva sono ricoverate 5 persone, 216 invece negli altri reparti. L'incidenza su 7 giorni (per 100 mila abitanti) è pari a 1072,5.Da inizio pandemia nella regione sono state accertate 423.531 positività, mentre i decessi sono stati 5.187.